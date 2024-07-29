Paris 2024’e Katılan Sporcularımızı Görünce Hüngür Hüngür Ağlayan Genç Kadının Laik Atak Yaşadığı Anlar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları geçtiğimiz günlerde başladı. Tüm heyecanı ve coşkusuyla devam eden Paris 2024’ün açılış töreni de dillere pelesenk oldu. Bir kadın da TikTok hesabından Paris 2024 için yaşadığı duyguları paylaştı.