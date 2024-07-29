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Paris 2024’e Katılan Sporcularımızı Görünce Hüngür Hüngür Ağlayan Genç Kadının Laik Atak Yaşadığı Anlar

Paris 2024’e Katılan Sporcularımızı Görünce Hüngür Hüngür Ağlayan Genç Kadının Laik Atak Yaşadığı Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 12:33

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları geçtiğimiz günlerde başladı. Tüm heyecanı ve coşkusuyla devam eden Paris 2024’ün açılış töreni de dillere pelesenk oldu. Bir kadın da TikTok hesabından Paris 2024 için yaşadığı duyguları paylaştı.

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Kadın sporcularımızı görünce ‘laik atak’ geçirdiğini ve gururdan ağladığını anlattı.

Kadın sporcularımızı görünce ‘laik atak’ geçirdiğini ve gururdan ağladığını anlattı.

“Atam sen kalk ben yatam.” diye ağlamaya devam eden kadın hepimizi güldürdü.

“Atam sen kalk ben yatam.” diye ağlamaya devam eden kadın hepimizi güldürdü.

İşte o anlar 👇

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