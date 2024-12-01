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Düm Tek Tek'le Aklımızı Başımızdan Almıştı: Fatih Altaylı'ya Konuk Olan Hadise'den Eurovision İtirafı!

Düm Tek Tek'le Aklımızı Başımızdan Almıştı: Fatih Altaylı'ya Konuk Olan Hadise'den Eurovision İtirafı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.12.2024 - 22:49

Şimdilerde ilk oyunculuk deneyimini tadan, Esas Oğlan dizisinde Seda Bakan ile beraber başrol oynayan Hadise, geçtiğimiz saatlerde Fatih Altaylı'yla Pazar Sohbeti'ne konuk oldu. Kariyer aşamalarından detaylıca söz eden Hadise konu Eurovision'a geldiğinde büyük bir itirafta bulundu. Belçika'nın her sene kendisine ulaştığını belirten Hadise, çekincelerini de dile getirdi.

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Şimdilerde biricik dostu Seda Bakan'la beraber rol aldığı Esas Oğlan dizisiyle konuştuğumuz ve ilk oyunculuk denemeyini eleştirdiğimiz Hadise oyunculukla ikinci bir kariyer kapısı açabilecek mi onu henüz bilmiyoruz fakat...

Şimdilerde biricik dostu Seda Bakan'la beraber rol aldığı Esas Oğlan dizisiyle konuştuğumuz ve ilk oyunculuk denemeyini eleştirdiğimiz Hadise oyunculukla ikinci bir kariyer kapısı açabilecek mi onu henüz bilmiyoruz fakat...

Sesi, şarkıları, sahne şovları, dansları ve kombinleriyle daima adını altın harflerle müzik dünyasına yazdırmaya devam edeceği kesin!

Sesi, şarkıları, sahne şovları, dansları ve kombinleriyle daima adını altın harflerle müzik dünyasına yazdırmaya devam edeceği kesin!

Attığı her adım olay olan Hadise, 2009 yılında Eurovision'da ülkemizi "Düm Tek Tek" ile temsil etmiş, dördüncü olmuştu hatırlarsanız.

Attığı her adım olay olan Hadise, 2009 yılında Eurovision'da ülkemizi "Düm Tek Tek" ile temsil etmiş, dördüncü olmuştu hatırlarsanız.

Hem şarkı, hem de geceye özel hazırlanan koreografi büyük takdir toplamıştı!

Geçtiğimiz saatlerde Fatih Altaylı'yla Pazar Sohbeti programına, Seda Bakan ile beraber Hadise konuk oldu.

Geçtiğimiz saatlerde Fatih Altaylı'yla Pazar Sohbeti programına, Seda Bakan ile beraber Hadise konuk oldu.

Oldukça keyifli geçen sohbetin bir kısmında da Hadise'den Eurovision'la ilgili bir itiraf geldi! Belçika'nın her sene "Hadise bu sene Eurovision'da bizi temsil etmeyi düşünür mü?" diyerek aradığını söyledi.

Oldukça keyifli geçen sohbetin bir kısmında da Hadise'den Eurovision'la ilgili bir itiraf geldi! Belçika'nın her sene "Hadise bu sene Eurovision'da bizi temsil etmeyi düşünür mü?" diyerek aradığını söyledi.

Fatih Altaylı, 'Belçika'da bir Türk kızı bence şahane olur' derken Hadise, zamanında Belçika'nın Türkiye'yi temsil ettiği için gönül koyduğunu ve aynı durumun yaşanmasınsan çekindiğini belirtti. 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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