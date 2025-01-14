Çalışan Kadınlara 3 Yeni Paket Daha Geliyor: Kadınlara Özel Esnek ve Uzaktan Çalışma
Çalışan Kadınlara 3 Yeni Paket Daha Geliyor: Kadınlara Özel Esnek ve Uzaktan Çalışma
Kaynak: https://finans.mynet.com/haber/detay/...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe'de gerçekleşen programda yeni evlenecek gençleri destekleyecek ekonomik modelleri duyurdu. Evliliğe ilk adımı atacak gençlere 48 ay vadeli, 2 sene geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği geldi!
Mynet’ten Ersel Yıldırım’ın haberine göre; Kadın çalışanlara özel 3 yeni paket daha gelecek. Bunlar; Doğum izni uzatılacak, esnek ve evden çalışma gelecek, kreş bulmak daha kolay olacak…
İşte detaylar…
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi vesilesiyle dün bir program hazırladı.
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Programda sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan da çoşkulu kalabalığa hitap ederken önce dijital platformların aileyi hedef alan yapımlarını eleştirdi sonra bu yapımlarla mücadele edeceklerini net bir şekilde dile getirdi! Erdoğan, gençlere faizsiz kredi verileceğini de müjdeledi.
Mynet’ten Ersel Yıldırım’ın haberine göre; Milyonlarca çalışan kadın büyük bir ilgiyle hem doğum izninin artıp atmayacağını hem de esnek çalışma modelinin uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Mynet'in ulaştığı bilgiye göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın gündeminde doğum iznini uzatmak var!
2025 yılı içerisinde çalışan kadınların doğum izninin artması bekleniyor. Mevcutta çalışan kadınların doğum izni 8 hafta doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra olacak şekilde 16 hafta.
Bakanlık ayrıca kadınlara esnek çalışma modelini uygulamak için çalışmalara başladı. Kısa süre içerisinde esnek / evden çalışma modelinin uygulanması bekleniyor.
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Çalışan kadınların çocuklarının bakımı için de kreşlerin artırılması planlanıyor. Bakanlık, her bütçeye göre yeni kreşler açacak. Mevcut kreşler de genişletecek. Bununla ilgili de planlama bitmek üzere!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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