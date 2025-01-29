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Figen Yüksekdağ’ın 3 Gündür Haber Alınamayan Kız Kardeşi Evinde Ölü Bulundu

Figen Yüksekdağ’ın 3 Gündür Haber Alınamayan Kız Kardeşi Evinde Ölü Bulundu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.01.2025 - 16:28

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kız kardeşi Saniye Yüksekdağ, hayatını kaybetti. 3 gündür haber alınamayan Saniye Yüksekdağ’ın mide kanaması geçirdiği öğrenildi. MA’nın haberine göre Yüksekdağ’ın cansız bedeni yaşadığı evde bulundu. 

Öte yandan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün torunu Hüseyin Reber Türk, Mersin’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

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Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HPD eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kız kardeşi Saniye Yüksekdağ yaşamını yitirdi.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HPD eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kız kardeşi Saniye Yüksekdağ yaşamını yitirdi.

Üç gündür Saniye Yüksekdağ’dan haber alamayan yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine Yüksekdağ’ın evine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yüksekdağ’ın cansız bedeni evinde bulundu.

Üç gündür Saniye Yüksekdağ’dan haber alamayan yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine Yüksekdağ’ın evine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yüksekdağ’ın cansız bedeni evinde bulundu.

Saniye Yüksekdağ’ın geçirdiği mide kanaması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Yüksekdağ’ın cansız bedeni otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Saniye Yüksekdağ’ın geçirdiği mide kanaması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Yüksekdağ’ın cansız bedeni otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Öte yandan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün torunu Hüseyin Reber Türk, dün gece saatlerinde Mersin’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Öte yandan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün torunu Hüseyin Reber Türk, dün gece saatlerinde Mersin’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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