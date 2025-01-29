Ahmet Türk'ün 29 Yaşındaki Torunu Hüseyin Reber Türk Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
Ahmet Türk'ün 29 Yaşındaki Torunu Hüseyin Reber Türk Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk (29), Mersin'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
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Olay, dün akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı, DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk ile yanındaki bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.
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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hüseyin Reber Türk, hastanede hayatını kaybetti. Hüseyin Reber Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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