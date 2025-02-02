Yasemin Kay Allen'dan Turbo Turabi'nin Kulak Kanatan 'İngilizce' Türküsüne Anlayacağı Dilden Yorum!
Yasemin Kay Allen'dan Turbo Turabi'nin Kulak Kanatan 'İngilizce' Türküsüne Anlayacağı Dilden Yorum!
Geçtiğimiz günlerde şarkıcılığa soyunmaya karar veren olaylı eski Survivor yarışmacısı 'Turbo' Turabi, hepimizi erotik arabesk türüyle tanıştırıp kulaklarımızı kanatmıştı.
Tamamı İngilizce bel altı cümlelerden oluşan şarkısı sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu. Denk gelen herkesin de tepki göstermesine sebep olmuştu.
Birkaç saat önce Turabi'nin 'şaheserine' ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen'dan da bir yorum geldi. Allen, Turabice konuştu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'da iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran programın en olaylı isimlerinden biriydi hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde gündemimize oturmasının sebebi ise şarkıcılığa soyunması oldu... Üstelik Türkçe şarkı falan da değil bodoslama İngilizce şarkı macerasına attı kendini.
Kulak kanatan şarkı kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu tabii. Dinledikten sonra ne dinlediğini kavrayabilmek için düşünmek zorunda kalan sosyal medya kullanıcıları erotik arabesk parçayı diline fena doladı.
Turabi'nin şarkısını duyunca kendini tutamayan isimlerden biri de ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen oldu 😂
Turabi'nin şarkısına kendisinin anlayacağı dilden Turabice konuşarak yorumda bulunan Yasemin Kay Allen kahkaha attırdı! 🙈👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın