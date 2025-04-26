Her Yemeği Lezzet Bombasına Dönüştüren 12 Küçük Dokunuş

Özellikle domatesli yemeklerde, salçalı soslarda ya da bazı sebze yemeklerinde bazen tat biraz keskin gelir. O zaman devreye minik bir şeker girer. Çok az, bir çay kaşığı kadar… Ama yemeğin genel dengesini sağlamak için yeterlidir. Tatlı bir hale getirmez ama damakta daha yumuşak bir iz bırakır. 'Ne fark etti ki şimdi?' dediklerinde işte tam bu!