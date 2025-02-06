En Kötü Date Deneyimlerini Anlatan Kişiler Sizi Flört Etmeye Tövbe Ettirebilir
En Kötü Date Deneyimlerini Anlatan Kişiler Sizi Flört Etmeye Tövbe Ettirebilir
Flört, birçok kişiye göre bir ilişkinin en eğlenceli kısmı. Birbirinizi yeni yeni tanımaya başladığınız, hafif kıskançlıklar yaptığınız, elini tuttuğunuzda bile heyecanlandığınız o günler...Peki ya flört aşamasında bir şeyler ters giderse? Mesela flörtünüz ilk buluşmanıza özensiz gelirse?
Kullanıcılar, başlarından geçen en kötü date anılarını anlattı. Bu anılar, sizi bir süre flört etmeye tövbe ettirebilir!
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"Flörtüm evime geldi. Sabahları uyandığında uzun ve korkunç Harry Potter şiirleri okumaya başladı. Eğer ilişkimize devam edersek bana beraber uyandığımız her sabah için Harry Potter şiiri yazacağını söylemişti."
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"İkinci randevumuza çıkmıştık. Restorana bizden sonra çocuğuyla gelen bir kadın için kapıyı tuttum. Flörtüm beni başka kadınlara bakmakla suçladı ve bana bağırmaya başladı. Koca bir pislik olduğumu söyleyerek çekip gitti."
"İnternette bir adamla tanıştım. Buluşmadan önce bir iki hafta sohbet ettik. Buluşmamız ise gayet iyi geçti."
"Bana evli olduğunu söyledi. Ama kendisi bunu sorun etmiyordu!"
"İlk buluşmamız iyi geçti. O gece evine gittik, biraz takıldık ve orada kaldım. Fakat akşam yediğimiz yemek midemi bulandırmaya başladı."
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"İyi geçtiğini düşündüğüm buluşmamızın sonunda 'seni fiziksel olarak beğenmedim, kişiliğini de pek sevmedim' dedi. Oldukça açık sözlüydü!"
"Öpüşmemizin ortasında bana eski sevgilisinin adıyla seslendi..."
"Daha ilk buluşmamızın akşamında beni tüm ailesiyle tanıştırmak istedi."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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