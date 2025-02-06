En Kötü Date Deneyimlerini Anlatan Kişiler Sizi Flört Etmeye Tövbe Ettirebilir

Flört, birçok kişiye göre bir ilişkinin en eğlenceli kısmı. Birbirinizi yeni yeni tanımaya başladığınız, hafif kıskançlıklar yaptığınız, elini tuttuğunuzda bile heyecanlandığınız o günler...Peki ya flört aşamasında bir şeyler ters giderse? Mesela flörtünüz ilk buluşmanıza özensiz gelirse?

Kullanıcılar, başlarından geçen en kötü date anılarını anlattı. Bu anılar, sizi bir süre flört etmeye tövbe ettirebilir!

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