onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Evdeki Boş Alanı Nasıl Değerlendirecekleri Sorulan X Ahalisinin Kahkaha Attıran Yanıtları

Evdeki Boş Alanı Nasıl Değerlendirecekleri Sorulan X Ahalisinin Kahkaha Attıran Yanıtları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.02.2025 - 14:24

Sosyal medya birbirinden yaratıcı fikirlerin paylaşıldığı bir mecra. Bunu fırsat bilen kişiler de evlerindeki boş alanları nasıl değerlendirebileceğini soruyor. Pek çok kişinin evinde ne işe yaradığı tam olarak bilinmeyen bazı alanlar olabiliyor. Neyse ki sosyal medya kullanıcıları bunun da bir çaresini buldu! 😂

Evindeki boş bir alanı nasıl değerlendirebileceğini soran kişiye yüzlerce yanıt geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada herkes birer mimar, herkes birer tasarımcı!

Sosyal medyada herkes birer mimar, herkes birer tasarımcı!

Haliyle ortaya da oldukça komik paylaşımlar çıkabiliyor. Bir kullanıcı, evindeki boş alanı nasıl değerlendirebileceğini sorunca herkes Mimar Selim Bey havasına büründü.

Bakalım bu alanı kullanıcılar nasıl değerlendirmiş?

Bakalım bu alanı kullanıcılar nasıl değerlendirmiş?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Peki siz nasıl değerlendirirdiniz?

Peki siz nasıl değerlendirirdiniz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın