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Soğuk Havaya Taktıkları İsimlerle Mevsim Normallerine Kafa Tutan Kişiler

Soğuk Havaya Taktıkları İsimlerle Mevsim Normallerine Kafa Tutan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.02.2025 - 15:55

Ocak ve Şubat ayında yurdun önemli bir bölümünde hakim olan yalancı bahar havası sona erdi. Mevsim normallerine geçiş yapıldı. Haliyle bir miktar üşündü. Ancak birden başlayan soğukları tanımlamak için 'çok soğuk' demek yetmemeye başladı. Soğuklara betimlemeler de yapıldı.

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Malumunuz havalar soğudu...

Malumunuz havalar soğudu...
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Tabii soğuklara isim takanlar da oldu.

Tabii soğuklara isim takanlar da oldu.
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Bazılarında tarihsel hatalar olsa da güldürdü.

Bazılarında tarihsel hatalar olsa da güldürdü.
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Uzun uzun betimlemeler geldi.

Uzun uzun betimlemeler geldi.
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Meşhur capsler kullanıldı.

Meşhur capsler kullanıldı.
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Sinematografik göndermeler yapıldı.

Sinematografik göndermeler yapıldı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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