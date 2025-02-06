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Erkeklerin Hayal Dünyasından İstanbul'u Felç Eden Kara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Erkeklerin Hayal Dünyasından İstanbul'u Felç Eden Kara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.02.2025 - 17:57

X'te yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Perşembe günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım...

Başlayalım...
twitter.com

Transferin dolu tarafına bakmak lazım.

Transferin dolu tarafına bakmak lazım.
twitter.com

Şöyle bir hikaye...

Şöyle bir hikaye...
twitter.com

Komik değil...

Komik değil...
twitter.com

Kar kıyamet!

Kar kıyamet!
twitter.com
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Ama soğuk feci...

Ama soğuk feci...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Gevrek de olabilir.

Gevrek de olabilir.
twitter.com
twitter.com

Olmaz. Olmaz.

Olmaz. Olmaz.
twitter.com
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Neden acaba?

Neden acaba?
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋

Yarın görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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