Markette Satılan Ürünleri Tıbbi Amaçla Kullanarak Güldüren Kişiler
Markette Satılan Ürünleri Tıbbi Amaçla Kullanarak Güldüren Kişiler
Bir rahatsızlık yaşadığımızda hemen ilaçlara sarılmıyoruz. Her yerde satılan ürünlerle pratik çözümlere başvurabiliyoruz. Bunun bir örneği de çubuk krakerin mideyi rahatlattığı tezi. Ancak Twitter'da akıma dönen paylaşımlara baktığımızda farklı şeyler farklı tıbbi nedenlerle kullanılıyor.
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Akımı bu fotoğraf başlattı.
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Gerisi de geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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