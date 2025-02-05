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Dünyanın Merkezi Urfa'dan Alakasız Menülere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dünyanın Merkezi Urfa'dan Alakasız Menülere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.02.2025 - 18:22

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım en çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 😇

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Bunlarla mı geziyor?

Bunlarla mı geziyor?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Drama queen mi diyorlardı?

Drama queen mi diyorlardı?
twitter.com

Hatırlattığın iyi oldu.

Hatırlattığın iyi oldu.
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Net bir tespit.

Net bir tespit.
twitter.com

Daha net bir tespit.

Daha net bir tespit.
twitter.com

Neval?

Neval?
twitter.com

Düz su bardağı değil.

Düz su bardağı değil.
twitter.com

Şöyle dürüst olacaksın.

Şöyle dürüst olacaksın.
twitter.com
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Dünyanın merkezi Çorum olmalıydı.

Dünyanın merkezi Çorum olmalıydı.
twitter.com

Hüptirik: Ben ne alaka?

Hüptirik: Ben ne alaka?
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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