İçerik Üreticisi Zehrainsallah Takipçilerine Başını Açtığını Böyle Duyurdu
İçerik Üreticisi Zehrainsallah Takipçilerine Başını Açtığını Böyle Duyurdu
Son zamanlarda özellikle Instagram üzerinden geniş kitlelere yayılan tesettürlü influencer ve içerik üreticilerinin tesettürü bıraktığına şahit oluyoruz. Bu kişiler kitleleriyle bir yerlere geldikleri için takipçilerine böyle bir kararı açıklamaları da elbette normal. Ancak zehrainsallah isimli içerik üreticisinin takipçileriyle paylaştığı videodaki hali pek çok kişinin dikkatini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık 600 bin takipçisi olan Zehra'ya takipçileri tesettürlü haliyle alışmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii bu kararı açıklarken sesinin titremesi ve cümlelerinin yarım kalması pek çok kişiyi düşündürdü.
Gelen bazı tepkiler şöyle;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın