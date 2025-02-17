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İçerik Üreticisi Zehrainsallah Takipçilerine Başını Açtığını Böyle Duyurdu

İçerik Üreticisi Zehrainsallah Takipçilerine Başını Açtığını Böyle Duyurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.02.2025 - 11:00

Son zamanlarda özellikle Instagram üzerinden geniş kitlelere yayılan tesettürlü influencer ve içerik üreticilerinin tesettürü bıraktığına şahit oluyoruz. Bu kişiler kitleleriyle bir yerlere geldikleri için takipçilerine böyle bir kararı açıklamaları da elbette normal. Ancak zehrainsallah isimli içerik üreticisinin takipçileriyle paylaştığı videodaki hali pek çok kişinin dikkatini çekti.

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Yaklaşık 600 bin takipçisi olan Zehra'ya takipçileri tesettürlü haliyle alışmıştı.

Yaklaşık 600 bin takipçisi olan Zehra'ya takipçileri tesettürlü haliyle alışmıştı.
www.helalplatform.com

Bir süre sosyal medya detoksu yaptığını belirten içerik üreticisi kararını takipçileriyle paylaştı.

Tabii bu kararı açıklarken sesinin titremesi ve cümlelerinin yarım kalması pek çok kişiyi düşündürdü.

Gelen bazı tepkiler şöyle;

Gelen bazı tepkiler şöyle;
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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