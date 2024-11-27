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Bir Kadın Kitap Okuyan Erkek Bulamadığı İçin İsyan Etti: "Kitap Okuyan Erkek Yok Piyasada"

Bir Kadın Kitap Okuyan Erkek Bulamadığı İçin İsyan Etti: "Kitap Okuyan Erkek Yok Piyasada"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.11.2024 - 22:43

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Kitap okumanın, insan zihnini zenginleştiren ve hayal gücünü genişleten bir etkinlik olduğu herkes tarafından kabul edilir. Her sayfasıyla yeni bir dünyaya adım atan okuyucu, bilgi dağarcığını genişletirken, aynı zamanda empati yeteneğini de geliştirir. Kitaplar, sadece bir hikaye anlatmaz, aynı zamanda okuyucuya farklı kültürler, yaşamlar ve düşünceler hakkında bilgi verir. Bu nedenle, kitap okumak, bireyin kendini geliştirmesine yardımcı olan en önemli etkinliklerden biridir. Fakat elbette herkes iyi bir okuyucu, hatta bir okuyucu değil. Bir kadın tam olarak bu konu hakkında bir isyanını dile getirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DC1vzx...
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Kitap okuyan bir erkek arkadaşı olmasını istediğini söyleyen kadın, 10 yıldır kitap okuyan bir erkeğe denk gelmediğini söyledi.

Kitap okuyan bir erkek arkadaşı olmasını istediğini söyleyen kadın, 10 yıldır kitap okuyan bir erkeğe denk gelmediğini söyledi.

Piyasada kitap okuyan erkek olmadığını söyleyen kadın "Bu kitapları bir tek biz alıyoruz?" dedi.

Piyasada kitap okuyan erkek olmadığını söyleyen kadın "Bu kitapları bir tek biz alıyoruz?" dedi.

İşte o isyan;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Bilge Kagan Kılıç

Sen adam olanı buldunda kıtap okuyanı kaldı merhametlımı karakterlimi hayvansevermi bunlara bak ablası sen

Piti piti

Genelleme yapma kadın ben okuyorum

Emel

Benimki okur. Hatta hayatta en istediğim şey sevgilimle kitap yorumlamaktı ve sonunda yaşadım 🥰