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Asın Bayrakları: Kadıköy'ün Sembolu Haline Gelen Kedi Dombili Kore'de Bir Dükkanın Marka Sembolü Olmuş

Asın Bayrakları: Kadıköy'ün Sembolu Haline Gelen Kedi Dombili Kore'de Bir Dükkanın Marka Sembolü Olmuş

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 17:19

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Kadıköy, Ziverbey'ceki Güleç Çıkmazı'nda verdiği pozla bir anda dünyanın konuştuğu bir kedi haline gelen Dombili, Kadıköy'ün de sembolu olmuştu. Hatta poz verdiği noktaya heykeli de dikilmişti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@almightyasia/...
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Geçtiğimiz aylarda kaybettiğiniz Dombili'nin ismi tüm dünyada yaşamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda kaybettiğiniz Dombili'nin ismi tüm dünyada yaşamaya devam ediyor.

Kore'ye seyahat eden bir Türk, bir dükkanın tabelasında Dombili'nin markanın sembolü olarak kullanıldığını gördü.

Kore'ye seyahat eden bir Türk, bir dükkanın tabelasında Dombili'nin markanın sembolü olarak kullanıldığını gördü.

O sembol, görenleri hüzünlendirdi.

İşte o sembol;

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