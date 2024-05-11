Asın Bayrakları: Kadıköy'ün Sembolu Haline Gelen Kedi Dombili Kore'de Bir Dükkanın Marka Sembolü Olmuş

Kaynak: https://www.tiktok.com/@almightyasia/...
Kadıköy, Ziverbey'ceki Güleç Çıkmazı'nda verdiği pozla bir anda dünyanın konuştuğu bir kedi haline gelen Dombili, Kadıköy'ün de sembolu olmuştu. Hatta poz verdiği noktaya heykeli de dikilmişti.
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Geçtiğimiz aylarda kaybettiğiniz Dombili'nin ismi tüm dünyada yaşamaya devam ediyor.
Kore'ye seyahat eden bir Türk, bir dükkanın tabelasında Dombili'nin markanın sembolü olarak kullanıldığını gördü.
İşte o sembol;
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