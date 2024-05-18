Ablasının Düğününde Gelin Çiçeğini Yakalamak İsteyen Genç Kıza Babasından İzin Çıkmadı

Cami Müezzini Dolandırmaz Diye Düşünerek Satın Aldığı Aracın Birleştirme Olduğunu Öğrenince Yıkıldı

Yemeği Geç Getirdiği İçin Şiddete Uğramıştı: Garsonluktan Yüzü Gülmeyince İş Değiştirdi Bu Sefer de Bıçaklandı

Aşkları Gerçekten Masal Oldu: Bir Kadın Yıl Dönümü Hediyesi Olarak Aşklarını Bir Masal Kitabı Haline Getirtti