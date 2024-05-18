Ablasının Düğününde Gelin Çiçeğini Yakalamak İsteyen Genç Kıza Babasından İzin Çıkmadı

Gelin çiçeği yakalamak düğünlerde gerçekleştirilen popüler bir gelenektir. İnanışa göre gelin çiçeğini yakalayan kadın, bir sonraki evlenecek kişi olacaktır.
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Genç bir kadın da ablasının attığı çiçeği yakalamak üzere organizasyonun gerçekleştiği yere doğru koştu fakat sonucu hüsranla bitti.
2 sene içinde 2 kızını da evlendiren baba, diğer kızının da evlenmesini istemiyor olacak ki kızının gelin çiçeğini yakalamasına izin vermedi. Bu komik anlar düğünün videosunda yer aldı.
Videonun tamamı;
Bazı detaylar yakalayan sosyal medya kullanıcılarından ise gelen yorumlar gecikmedi👇
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