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Ablasının Düğününde Gelin Çiçeğini Yakalamak İsteyen Genç Kıza Babasından İzin Çıkmadı

Ablasının Düğününde Gelin Çiçeğini Yakalamak İsteyen Genç Kıza Babasından İzin Çıkmadı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 19:13

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Gelin çiçeği yakalamak düğünlerde gerçekleştirilen popüler bir gelenektir. İnanışa göre gelin çiçeğini yakalayan kadın, bir sonraki evlenecek kişi olacaktır.

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Genç bir kadın da ablasının attığı çiçeği yakalamak üzere organizasyonun gerçekleştiği yere doğru koştu fakat sonucu hüsranla bitti.

Genç bir kadın da ablasının attığı çiçeği yakalamak üzere organizasyonun gerçekleştiği yere doğru koştu fakat sonucu hüsranla bitti.

2 sene içinde 2 kızını da evlendiren baba, diğer kızının da evlenmesini istemiyor olacak ki kızının gelin çiçeğini yakalamasına izin vermedi. Bu komik anlar düğünün videosunda yer aldı.

2 sene içinde 2 kızını da evlendiren baba, diğer kızının da evlenmesini istemiyor olacak ki kızının gelin çiçeğini yakalamasına izin vermedi. Bu komik anlar düğünün videosunda yer aldı.

Videonun tamamı;

Bazı detaylar yakalayan sosyal medya kullanıcılarından ise gelen yorumlar gecikmedi👇

Bazı detaylar yakalayan sosyal medya kullanıcılarından ise gelen yorumlar gecikmedi👇

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