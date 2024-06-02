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ABD'li Voleybolcu Jordan Larson'a Türkiye ile Olan Maçlarında Şans Dilenince Yüzünün Asılması Dikkat Çekti

ABD'li Voleybolcu Jordan Larson'a Türkiye ile Olan Maçlarında Şans Dilenince Yüzünün Asılması Dikkat Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 16:23

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Türk voleybolunun gurur kaynağı Filenin Sultanları, uluslararası arenada büyük başarılara imza atarak adlarından sıkça söz ettiriyorlar. Oyunlarındaki ustalık, takım ruhu ve azimleri ile her maçta taraftarlarına heyecan dolu anlar yaşatan bu ekip, Türkiye'nin spor alanında ne denli iddialı olduğunu gösteriyor. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi’ndeki galibiyet serisi ise devam ediyor.

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ABD'li voleybolcu Jordan Larson ile röportaj gerçekleştiren muhabir kendisine, Türkiye ile olan maçlarında şans diledi.

ABD'li voleybolcu Jordan Larson ile röportaj gerçekleştiren muhabir kendisine, Türkiye ile olan maçlarında şans diledi.

O sırada voleybolcunun yüzünün asılması dikkat çekti.

O sırada voleybolcunun yüzünün asılması dikkat çekti.

İşte o röportaj;

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Alpay Özcan

çok uzun olmuş keşke kısaltsaydıniz biraz

Alpay Özcan

çok uzun olmuş keşke kisaltsaydınız biraz...

mrspock

Migros senden Elidor alırsam ne oluyum