ABD'li Voleybolcu Jordan Larson'a Türkiye ile Olan Maçlarında Şans Dilenince Yüzünün Asılması Dikkat Çekti

Türk voleybolunun gurur kaynağı Filenin Sultanları, uluslararası arenada büyük başarılara imza atarak adlarından sıkça söz ettiriyorlar. Oyunlarındaki ustalık, takım ruhu ve azimleri ile her maçta taraftarlarına heyecan dolu anlar yaşatan bu ekip, Türkiye'nin spor alanında ne denli iddialı olduğunu gösteriyor. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi’ndeki galibiyet serisi ise devam ediyor.