Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Ret! Fenerbahçe'de Başkan Adayları Yine Anlaşamadı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Ret! Fenerbahçe'de Başkan Adayları Yine Anlaşamadı
Fenerbahçe'de başkanlığa aday Aziz Yıldırım, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, başkan Ali Koç'un pozitif bir yanıt alamamasına karşın televizyon programına birlikte çıkma isteğini yinelediğini vurguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, seçim sürecindeki rakibi Aziz Yıldırım'ı geçtiğimiz gün yeniden televizyon programına davet etmişti.
Koç, "Her iki başkan adayı olarak camiamıza olan sorumluluğumuz gereği sayın Aziz Yıldırım'ı bir kez daha gerçekleri yüz yüze konuşmak adına istediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum.
Bir taraftan birlik ve beraberlik çağrıları yaparken, diğer yandan da camiamızı derinden ayrıştıracak söylemlerde bulunan Sayın Aziz Yıldırım'ın, mert ve yiğitçe çağrımı kabul etmesini bekliyorum." demişti.
Yıldırım'dan Koç'a cevap geldi. Başkan adayı, teklifi reddetti.
Aziz Yıldırım'ın açıklaması 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın