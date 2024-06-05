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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Ret! Fenerbahçe'de Başkan Adayları Yine Anlaşamadı

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Ret! Fenerbahçe'de Başkan Adayları Yine Anlaşamadı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 11:35

Fenerbahçe'de başkanlığa aday Aziz Yıldırım, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, başkan Ali Koç'un pozitif bir yanıt alamamasına karşın televizyon programına birlikte çıkma isteğini yinelediğini vurguladı.

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Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, seçim sürecindeki rakibi Aziz Yıldırım'ı geçtiğimiz gün yeniden televizyon programına davet etmişti.

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, seçim sürecindeki rakibi Aziz Yıldırım'ı geçtiğimiz gün yeniden televizyon programına davet etmişti.

Koç, "Her iki başkan adayı olarak camiamıza olan sorumluluğumuz gereği sayın Aziz Yıldırım'ı bir kez daha gerçekleri yüz yüze konuşmak adına istediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum.

Koç, "Her iki başkan adayı olarak camiamıza olan sorumluluğumuz gereği sayın Aziz Yıldırım'ı bir kez daha gerçekleri yüz yüze konuşmak adına istediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum.

Bir taraftan birlik ve beraberlik çağrıları yaparken, diğer yandan da camiamızı derinden ayrıştıracak söylemlerde bulunan Sayın Aziz Yıldırım'ın, mert ve yiğitçe çağrımı kabul etmesini bekliyorum." demişti.

Bir taraftan birlik ve beraberlik çağrıları yaparken, diğer yandan da camiamızı derinden ayrıştıracak söylemlerde bulunan Sayın Aziz Yıldırım'ın, mert ve yiğitçe çağrımı kabul etmesini bekliyorum." demişti.

Yıldırım'dan Koç'a cevap geldi. Başkan adayı, teklifi reddetti.

Yıldırım'dan Koç'a cevap geldi. Başkan adayı, teklifi reddetti.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması 👇

Aziz Yıldırım'ın açıklaması 👇

'Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır. Muhatabımız, başkan adaylığı için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki olağan seçimli genel kongrede bir araya geleceğiz. Bu vesileyle tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, güçlü Fenerbahçe için, şampiyonluklar için, çocuklar için oylarınızı bekliyorum.'

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