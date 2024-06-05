Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Ret! Fenerbahçe'de Başkan Adayları Yine Anlaşamadı

'Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır. Muhatabımız, başkan adaylığı için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki olağan seçimli genel kongrede bir araya geleceğiz. Bu vesileyle tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, güçlü Fenerbahçe için, şampiyonluklar için, çocuklar için oylarınızı bekliyorum.'