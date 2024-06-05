Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Maliyetini Açıkladı!

'Mario Branco, Jose Mourinho'ya 100 sayfalık müthiş bir dosya hazırladı. Hayallerimizi, Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe'nin futbol operasyonlarını anlattık. Mourinho, bundan etkilendi. O zaman bizim herhangi bir hocayla anlaşma niyetimiz yoktu. Sadece piyasa araştırması yapıyorduk. İsmail Hoca'nın liderliğinde şampiyonluğa gidiyorduk. Muhtemel bir değişiklik olması durumunda hazır olmak için bu görüşmeleri başlattık'