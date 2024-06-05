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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Maliyetini Açıkladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Maliyetini Açıkladı!

Fenerbahçe
Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 10:25

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho'nun maliyetini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü teknik direktörün ekibiyle iki senelik toplam ücretinin 46-47 milyon euro olduğu gündeme gelmişti.

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Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mourinho transferin detaylarını paylaştı.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mourinho transferin detaylarını paylaştı.
media.fenerbahce.org

'Mario Branco, Jose Mourinho'ya 100 sayfalık müthiş bir dosya hazırladı. Hayallerimizi, Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe'nin futbol operasyonlarını anlattık. Mourinho, bundan etkilendi. O zaman bizim herhangi bir hocayla anlaşma niyetimiz yoktu. Sadece piyasa araştırması yapıyorduk. İsmail Hoca'nın liderliğinde şampiyonluğa gidiyorduk. Muhtemel bir değişiklik olması durumunda hazır olmak için bu görüşmeleri başlattık'

Koç, Teknik Direkötür Jose Mourinho'nun kendisinin ve tüm ekibinin maliyetinin 12 milyon euro olduğunu açıkladı.

Koç, Teknik Direkötür Jose Mourinho'nun kendisinin ve tüm ekibinin maliyetinin 12 milyon euro olduğunu açıkladı.
media.fenerbahce.org

Sarı-lacivertli kulübün başkanı seçimdeki rakibi Aziz Yıldırım'ın Portekizli teknik adama kendilerinden daha fazla ücret teklif ettiğini de aktardı. 👇

Sarı-lacivertli kulübün başkanı seçimdeki rakibi Aziz Yıldırım'ın Portekizli teknik adama kendilerinden daha fazla ücret teklif ettiğini de aktardı. 👇

'Sayın Aziz Yıldırım, Mourinho'ya 15 M€ teklif etti. Biz Mourinho ve tüm ekibiyle 1 yıllık toplam 12 M€ karşılığında anlaştık. Mourinho'nun bize ne kadar inandığının kanıtı bu.'

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