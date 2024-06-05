Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Maliyetini Açıkladı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Maliyetini Açıkladı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho'nun maliyetini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü teknik direktörün ekibiyle iki senelik toplam ücretinin 46-47 milyon euro olduğu gündeme gelmişti.
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Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mourinho transferin detaylarını paylaştı.
Koç, Teknik Direkötür Jose Mourinho'nun kendisinin ve tüm ekibinin maliyetinin 12 milyon euro olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı seçimdeki rakibi Aziz Yıldırım'ın Portekizli teknik adama kendilerinden daha fazla ücret teklif ettiğini de aktardı. 👇
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