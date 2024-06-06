Arda Güler İçin Ortaya Atılan Transfer İddiası Real Madrid Taraftarını Ayaklandırdı!
Arda Güler İçin Ortaya Atılan Transfer İddiası Real Madrid Taraftarını Ayaklandırdı!
Real Madrid'in 19 yaşındaki yetenekli futbolcusu Arda Güler hakkında önemli bir transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol devinin taraftarlarının sevgilisi haline gelen milli futbolcunun, kadroda yer açılması amacıyla kiralık olarak gönderilebileceği belirtildi. Ancak bu durum, taraftarlar arasında büyük bir tepkiyle karşılandı.
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Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bu başarıya ulaşan ilk Türk futbolcu olan Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.
Sezonun son dönemine damga vurarak dikkatleri üzerine çeken genç yıldızımız hakkında Marca ve AS, Mbappe'nin transferi sonrası sürpriz bir transfer iddiası ortaya attı.
Mason Greenwood'un takımdan ayrılmasının ardından Getafe'nin hedefinin Arda Güler olduğu belirtildi.
LaLiga ekibinin 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı düşündüğü ve Arda'nın etrafında bir ekip oluşturmayı planladığı ifade edildi.
Real Madrid taraftarları, çıkan haberlerin ardından sosyal medyada toplu bir şekilde tepkilerini göstererek, bu kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.
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Devre arası transfer döneminde Milan'ın ilgisini çeken Arda Güler, Real Madrid'de kalabilmek için İtalyan devinin teklifini geri çevirmişti.
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