Arda Güler İçin Ortaya Atılan Transfer İddiası Real Madrid Taraftarını Ayaklandırdı!

Real Madrid'in 19 yaşındaki yetenekli futbolcusu Arda Güler hakkında önemli bir transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol devinin taraftarlarının sevgilisi haline gelen milli futbolcunun, kadroda yer açılması amacıyla kiralık olarak gönderilebileceği belirtildi. Ancak bu durum, taraftarlar arasında büyük bir tepkiyle karşılandı.