Acun Ilıcalı Aziz Yıldırım'ın İddiaları Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu!
Acun Ilıcalı Aziz Yıldırım'ın İddiaları Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu!
Acun Ilıcalı, asılsız iddia ve hakaretleri için Aziz Yıldırım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu ve 10 milyon TL tazminat davası açtı. (Yağız Sabuncuoğlu)
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Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi öncesinde gerilim arttı.
Ali Koç'un yönetim listesindeki Acun Ilıcalı ile başkan adayı Aziz Yıldırım adeta birbirine girdi.
Yağız Sabuncuoğlu, Ilıcalı'nın Yıldırım'ın asılsız iddia ve hakaretleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu ve 10 milyon liralık tazminat davası açtığını belirtti.
Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün Enver Aysever’in YouTube’daki programına konuk olmuş ve Ilıcalı hakkında “Acun FETÖ’cülere pasaport veriyormuş, Adnan Oktar meselesine girersem sokağa çıkamaz” demişti.
Ilıcalı da Yıldırım'ın bu sözlerine "Bir tanesini ispat ettikleri gün, beni bir daha hiç görmeyeceksiniz. Bunu da iddia ediyorum." diyerek karşılık vermişti.
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