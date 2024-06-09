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Fenerbahçe Taraftarı Ali Koç'un Yeniden Başkan Seçilmesine Ne Dedi?

Fenerbahçe Taraftarı Ali Koç'un Yeniden Başkan Seçilmesine Ne Dedi?

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 22:43

Fenerbahçe'de büyük heyecana sahne olan, Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki seçim noktalandı. Koç, eski başkan Yıldırım'ı 2018'in ardından bir kez daha sandıkta yendi ve sarı-lacivertli kulüpteki üçüncü dönemine resmen başladı.

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Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.
media.fenerbahce.org

Aziz Yıldırım'ın oy sayısı ise 10 bin 483 olarak kayıtlara geçti.

Aziz Yıldırım'ın oy sayısı ise 10 bin 483 olarak kayıtlara geçti.
media.fenerbahce.org

Mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, seçim sonuçlarının ardından birbirlerini kutladı.

Mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, seçim sonuçlarının ardından birbirlerini kutladı.
media.fenerbahce.org

Ali Koç'u destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesini büyük coşkuyla kutladı.

Ali Koç'u destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesini büyük coşkuyla kutladı.
media.fenerbahce.org

Peki, seçim sonucu sosyal medyada nasıl yankı buldu? 👇

Peki, seçim sonucu sosyal medyada nasıl yankı buldu? 👇
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