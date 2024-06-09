Fenerbahçe Taraftarı Ali Koç'un Yeniden Başkan Seçilmesine Ne Dedi?

Fenerbahçe'de büyük heyecana sahne olan, Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki seçim noktalandı. Koç, eski başkan Yıldırım'ı 2018'in ardından bir kez daha sandıkta yendi ve sarı-lacivertli kulüpteki üçüncü dönemine resmen başladı.