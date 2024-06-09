Fenerbahçe Taraftarı Ali Koç'un Yeniden Başkan Seçilmesine Ne Dedi?
Fenerbahçe Taraftarı Ali Koç'un Yeniden Başkan Seçilmesine Ne Dedi?
Fenerbahçe'de büyük heyecana sahne olan, Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki seçim noktalandı. Koç, eski başkan Yıldırım'ı 2018'in ardından bir kez daha sandıkta yendi ve sarı-lacivertli kulüpteki üçüncü dönemine resmen başladı.
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Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Aziz Yıldırım'ın oy sayısı ise 10 bin 483 olarak kayıtlara geçti.
Mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, seçim sonuçlarının ardından birbirlerini kutladı.
Ali Koç'u destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesini büyük coşkuyla kutladı.
Peki, seçim sonucu sosyal medyada nasıl yankı buldu? 👇
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