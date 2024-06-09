Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de 3. Dönemine Giren Ali Koç'tan Seçim Sonrası İlk Sözler!

Fenerbahçe'de 3. Dönemine Giren Ali Koç'tan Seçim Sonrası İlk Sözler!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 20:17

Fenerbahçe'de sandıkta Aziz Yıldırım'ı mağlup ederek yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç, seçimin ardından konuştu. Koç, küskünlüklere son vererek sarı-lacivertli kulübün geleceğine odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Aziz Yıldırım ve ekibine teşekkür ederiyoruz."

"Aziz Yıldırım ve ekibine teşekkür ederiyoruz."
media.fenerbahce.org

'Güzel, demokratik, heyecanlı, yeri geldi mi coşkulu, yeri geldi mi gergin bir kongreyi geride bıraktık. Bugün, yaklaşık 28 bin üyemiz oy kullandı. Bu bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Her yerde büyüğüz, burada da büyüklüğümüzü gösterdik.

Kongrede yarıştığım sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, siz değerli kongre üyelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz.

Bir kaybeden olmasın kazanan olsun o da Fenerbahçe olsun dedim. Şimdi bunu hep birlikte gerçekleştirme zamanı. Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor. Dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların da izleyeceği, marka değerimizin gelişeceği bir dönem yarından itibaren başlamaktadır.

"Kırgınlıklar bitsin."

"Kırgınlıklar bitsin."
media.fenerbahce.org

'Bütün dünyaya Fenerbahçe büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Bugün bu camianın bütün renklerini kucaklamak için buradayız. Hiçbir kulüpte olmayan bu dostluğu sahipleniriz. Size şampiyonluk yolunda belli tarihler verdik. Kırgınlıklar bitsin, geçmişi kapatalım ve geleceğe yepyeni bir sayfa açalım. Bu yolda samimi bir şekilde hiç düşünmeden, hesap kitap yapmadan bir adım atan herkese on adım atacağımızdan zerre şüpheniz olmasın. Siz olmasınız bu hayali gerçekleştirmek mümkün değildir.'

"Yarın sabah başlangıcımızı yapıyoruz."

"Yarın sabah başlangıcımızı yapıyoruz."
media.fenerbahce.org

'Sizden ricam artık Fenerbahçe'nin Başkanı'nı, hocasını sosyal medyada bir çerez haline getirmeyelim. Bize belden aşağı vuranlara karşı yıkmak istediğimiz sisteme karşı enerjimizi kullanalım. Eminim Riva taraflarında bu sonuçlardan memnun olmayan biri vardır.

Bize karşı güç gösterisi yapanlar çok iyi bilsinler ki ağaçları büyüten gök gürülteleri değil, yağmurlardır. Yarın sabah başlangıcımızı yapıyoruz. Gelin omuz omuza Fenerbahçe'nin geleceğini inşa edelim.'

"Çok teşekkür ediyorum."

"Çok teşekkür ediyorum."
media.fenerbahce.org

'Kurullarımıza girmeye kabul eden herkese, son iki dönemde hizmet eden tüm kurul üyelerimize, bu çetrefilli, acımasız ve vicdansız Futbol dünyasına tahammül eden aileme, iki gündür buraya gelen kongre üyelerimize, en büyük hayalimi anlattığım sosyal medyada size hakaret eden, küfür edenlere karşı çok çok teşekkür ediyorum.' 

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
13
11
7
6
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın