Fenerbahçe'de 3. Dönemine Giren Ali Koç'tan Seçim Sonrası İlk Sözler!
Fenerbahçe'de 3. Dönemine Giren Ali Koç'tan Seçim Sonrası İlk Sözler!
Fenerbahçe'de sandıkta Aziz Yıldırım'ı mağlup ederek yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç, seçimin ardından konuştu. Koç, küskünlüklere son vererek sarı-lacivertli kulübün geleceğine odaklanmaları gerektiğini ifade etti.
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"Aziz Yıldırım ve ekibine teşekkür ederiyoruz."
"Kırgınlıklar bitsin."
"Yarın sabah başlangıcımızı yapıyoruz."
"Çok teşekkür ediyorum."
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