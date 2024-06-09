Birlikte Kürsüye Çıktılar! Seçimi Kaybeden Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Tebrik
Birlikte Kürsüye Çıktılar! Seçimi Kaybeden Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Tebrik
Fenerbahçe'de seçim maratonu bitti. Sanıkta mutlu sona ulaşan taraf, Ali Koç ve ekibi oldu. Aziz Yıldırım, Ali Koç ile birlikte kürsüye çıkarak kongre üyelerini selamladı.
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Aziz Yıldırım, seçim sonrası şampiyonluk mesajı verdi.
Yıldırım, "İnşallah Sayın Ali Koç ve arkadaşları bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapar. Elimizden gelen desteği veririz." dedi.
Aziz Yıldırım'ın açıklaması 👇
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