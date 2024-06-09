Ali Koç'un Aziz Yıldırım ile Kürsüye Çıkmadan Önce Söylediği Sözler Dikkat Çekti!
Ali Koç'un Aziz Yıldırım ile Kürsüye Çıkmadan Önce Söylediği Sözler Dikkat Çekti!
Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi. Koç, zaferin ardından rakibi Aziz Yıldırım ile kürsüye çıkarak tribünleri birlikte selamladı. İkilinin bu anlardan hemen önce aralarında geçen konuşma, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun sonucunda Ali Koç, Aziz Yıldırım ile girdiği yarışı kazanarak 3. kez başkan seçildi.
Koç'un Yıldırım ile kürsüye çıkmadan önce yaptığı bir konuşma, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"Başkanım üstüme bir ceket alayım da size saygısızlık olmasın" 👇
Koç'un sözlerine Fenerbahçeli taraftarların yorumları 👇
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