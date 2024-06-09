Ali Koç'un Aziz Yıldırım ile Kürsüye Çıkmadan Önce Söylediği Sözler Dikkat Çekti!

Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi. Koç, zaferin ardından rakibi Aziz Yıldırım ile kürsüye çıkarak tribünleri birlikte selamladı. İkilinin bu anlardan hemen önce aralarında geçen konuşma, sosyal medyada büyük ilgi gördü.