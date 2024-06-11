EURO 2024 Öncesindeki Son Hazırlık Maçında Polonya'ya 2-1 Yenilen Milli Takım'a Gelen Tepkiler
EURO 2024 Öncesindeki Son Hazırlık Maçında Polonya'ya 2-1 Yenilen Milli Takım'a Gelen Tepkiler
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, turnuva öncesinde oynadığı son hazırlık maçında deplasmanda Polonya'ya 2-1 mağlup oldu. Ay-Yıldızlılar, dev turnuva öncesi oynadığı dört hazırlık maçında galibiyet yüzü göremedi.
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Milli Takım, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya'ya konuk oldu.
Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Ay-Yıldızlı ekibimizin golü, 77. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Polonya'nın gollerini ise 12. dakikada Świderski ve 90. dakikada Zalewski kaydetti.
Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Arda Güler, 9/9 ikili mücadele kazanma ve 5 top çalma ile takımımızda öne çıkan isim oldu.
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Bu sonuçla, galibiyet hasretimiz 5 maça çıktı. A Milli Takım, son galibiyetini 18 Kasım 2023'te deplasmanda Almanya'yı 3-2 yenerek almıştı.
Mağlup olduğumuz maça gelen tepkiler 👇
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