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EURO 2024 Öncesindeki Son Hazırlık Maçında Polonya'ya 2-1 Yenilen Milli Takım'a Gelen Tepkiler

EURO 2024 Öncesindeki Son Hazırlık Maçında Polonya'ya 2-1 Yenilen Milli Takım'a Gelen Tepkiler

Milli Takım
Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 08:41

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, turnuva öncesinde oynadığı son hazırlık maçında deplasmanda Polonya'ya 2-1 mağlup oldu. Ay-Yıldızlılar, dev turnuva öncesi oynadığı dört hazırlık maçında galibiyet yüzü göremedi.

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Milli Takım, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya'ya konuk oldu.

Milli Takım, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya'ya konuk oldu.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Ay-Yıldızlı ekibimizin golü, 77. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Ay-Yıldızlı ekibimizin golü, 77. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Polonya'nın gollerini ise 12. dakikada Świderski ve 90. dakikada Zalewski kaydetti.

Polonya'nın gollerini ise 12. dakikada Świderski ve 90. dakikada Zalewski kaydetti.

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Arda Güler, 9/9 ikili mücadele kazanma ve 5 top çalma ile takımımızda öne çıkan isim oldu.

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Arda Güler, 9/9 ikili mücadele kazanma ve 5 top çalma ile takımımızda öne çıkan isim oldu.
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Bu sonuçla, galibiyet hasretimiz 5 maça çıktı. A Milli Takım, son galibiyetini 18 Kasım 2023'te deplasmanda Almanya'yı 3-2 yenerek almıştı.

Bu sonuçla, galibiyet hasretimiz 5 maça çıktı. A Milli Takım, son galibiyetini 18 Kasım 2023'te deplasmanda Almanya'yı 3-2 yenerek almıştı.

Mağlup olduğumuz maça gelen tepkiler 👇

Mağlup olduğumuz maça gelen tepkiler 👇
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