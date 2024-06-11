A Milli Takım'da Polonya Maçına Damga Vuran Arda Güler'in Kramponundaki Detayı Görmelisiniz!
A Milli Takım'da Polonya Maçına Damga Vuran Arda Güler'in Kramponundaki Detayı Görmelisiniz!
Real Madrid forması giyen Arda Güler, A Milli Takım'ın Polonya'ya konuk olduğu maçta ortaya koyduğu performansla yine adından söz ettirmeyi başardı. Genç yeteneğin kramponunda bulunan bir detaysa dikkatlerden kaçmadı.
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A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Polonya'ya konuk oldu. Ay- Yıldızlılar, son dakika golü ile mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.
Milliler, tek golü 77'de Barış Alper Yılmaz'ın ayağından buldu.
Takımımızda öne çıkan isim ise İrfan Can Kahveci'nin yerine ikinci yarıda oyuna dahil olan Arda Güler oldu.
19 yaşındaki yıldız, 45 dakikada dört şut pası verdi. Girdiği dokuz ikili mücadelenin hepsini kazandı. Beş kez de top çaldı.
8,4 reyting ile maçın en iyisi olan Arda Güler'in kramponu da dikkat çekti.
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu, eflatun-beyazlı kulübü ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı tarihi kramponuna yazdırmış.
İspanyol dev, 1 Haziran'da Şampiyonlar Ligi Finali'nde Borussia Dortmund ile karşılaşmış ve mücadeleden 2-1 galip ayrılarak kupayı 15. kez müzesine götürmüştü.
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