Görüş Bildir
Haberler
Spor
Basketbol
Hayatında Bir İlki Yaşıyormuş Gibi: NBA Finali'ni Yerinden Takip Eden Arda Turan'dan Güldüren Paylaşım

Hayatında Bir İlki Yaşıyormuş Gibi: NBA Finali'ni Yerinden Takip Eden Arda Turan'dan Güldüren Paylaşım

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 15:00

Futbol kariyerini Eyüpspor'da teknik direktörlük yaparak sürdüren Arda Turan, 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp Süper Lig bileti aldığı sezonun ardından tatile çıktı. Turan, NBA Finali'ni izlemek için ABD'ye gitti. 37 yaşındaki teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebessüm ettirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics ile Batı Konferansı’nın sürpriz takımı Dallas Mavericks'in karşı karşıya geldiği NBA final serisinde ikinci maç oynandı.

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics ile Batı Konferansı’nın sürpriz takımı Dallas Mavericks'in karşı karşıya geldiği NBA final serisinde ikinci maç oynandı.

Ev sahibi Boston, Jrue Holiday’in yıldızlaştığı mücadeleyi 105-98 kazanarak seride durum 2-0 yaptı.

Ev sahibi Boston, Jrue Holiday’in yıldızlaştığı mücadeleyi 105-98 kazanarak seride durum 2-0 yaptı.

Holiday, 26 sayı, 11 ribaunt, 3 asist ile galibiyette önemli rol oynadı.

Holiday, 26 sayı, 11 ribaunt, 3 asist ile galibiyette önemli rol oynadı.

Maçın ardından teknik direktör Arda Turan'dan sürpriz bir paylaşım geldi

Maçın ardından teknik direktör Arda Turan'dan sürpriz bir paylaşım geldi

Turan, sosyal medya hesabından Holiday'ın röportaj verdiği anda objektiflere takıldığını "TV'ye çıktım" diyerek duyurdu. 👇

Turan, sosyal medya hesabından Holiday'ın röportaj verdiği anda objektiflere takıldığını "TV'ye çıktım" diyerek duyurdu. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Arda Turan'ın paylaşımına gelen yorumlar 👇

Arda Turan'ın paylaşımına gelen yorumlar 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın