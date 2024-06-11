Hayatında Bir İlki Yaşıyormuş Gibi: NBA Finali'ni Yerinden Takip Eden Arda Turan'dan Güldüren Paylaşım
Hayatında Bir İlki Yaşıyormuş Gibi: NBA Finali'ni Yerinden Takip Eden Arda Turan'dan Güldüren Paylaşım
Futbol kariyerini Eyüpspor'da teknik direktörlük yaparak sürdüren Arda Turan, 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp Süper Lig bileti aldığı sezonun ardından tatile çıktı. Turan, NBA Finali'ni izlemek için ABD'ye gitti. 37 yaşındaki teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebessüm ettirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Doğu Konferansı lideri Boston Celtics ile Batı Konferansı’nın sürpriz takımı Dallas Mavericks'in karşı karşıya geldiği NBA final serisinde ikinci maç oynandı.
Ev sahibi Boston, Jrue Holiday’in yıldızlaştığı mücadeleyi 105-98 kazanarak seride durum 2-0 yaptı.
Holiday, 26 sayı, 11 ribaunt, 3 asist ile galibiyette önemli rol oynadı.
Maçın ardından teknik direktör Arda Turan'dan sürpriz bir paylaşım geldi
Turan, sosyal medya hesabından Holiday'ın röportaj verdiği anda objektiflere takıldığını "TV'ye çıktım" diyerek duyurdu. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Arda Turan'ın paylaşımına gelen yorumlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın