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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Milletler Ligi'ndeki Üçüncü Hafta Programı Belli Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Milletler Ligi'ndeki Üçüncü Hafta Programı Belli Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 13:59

Milletler Ligi'nin üçüncü Hong Kong'ta parkeye çıkacak olan dünyanın 1 numarası Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu. Ay-Yıldızlılar, bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

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2023 yılında yer aldığı tüm turnuvalarda zirveye çıkarak sezonu üç kupayla tamamlayan Filenin Sultanları, bu sene ilk haftasına Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'ne 3-2'lik Japonya mağlubiyeti ile başlamıştı.

2023 yılında yer aldığı tüm turnuvalarda zirveye çıkarak sezonu üç kupayla tamamlayan Filenin Sultanları, bu sene ilk haftasına Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'ne 3-2'lik Japonya mağlubiyeti ile başlamıştı.

Ay-Yıldızlılar, turnuvanın ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 geçerek ilk galibiyetini elde etmişti.

Ay-Yıldızlılar, turnuvanın ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 geçerek ilk galibiyetini elde etmişti.

Milliler, Hollanda zaferinin ardından İtalya'ya 3-1 mağlup olmuş, haftanın son maçında ise Fransa'ya set vermeden galibiyete uzanmıştı.

Milliler, Hollanda zaferinin ardından İtalya'ya 3-1 mağlup olmuş, haftanın son maçında ise Fransa'ya set vermeden galibiyete uzanmıştı.

2 galibiyet, 2 mağlubiyet ile organizasyonun Antalya etabını noktalayan Filenin Sultanları, turnvanın ABD'deki ikinci etabında resmen uçuşa geçmişti.

2 galibiyet, 2 mağlubiyet ile organizasyonun Antalya etabını noktalayan Filenin Sultanları, turnvanın ABD'deki ikinci etabında resmen uçuşa geçmişti.

Daniele Santarelli yönetimindeki voleybolcularımız, Almanya ve Sırbistan'ı 3-1, Güney Kore'yi 3-0 ve ev sahibi ABD'yi 3-2'lik skorlarla yenmişti.

Daniele Santarelli yönetimindeki voleybolcularımız, Almanya ve Sırbistan'ı 3-1, Güney Kore'yi 3-0 ve ev sahibi ABD'yi 3-2'lik skorlarla yenmişti.
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İkinci haftayı 4'te 4 yaparak kapatan Filenin Sultanları'nın üçüncü haftadaki maç takvimi belli oldu.

İkinci haftayı 4'te 4 yaparak kapatan Filenin Sultanları'nın üçüncü haftadaki maç takvimi belli oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

  • 12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland

  • 13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

  • 15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye

  • 16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya

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ornito

brezilya macini merakla bekliyorum...