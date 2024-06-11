A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Milletler Ligi'ndeki Üçüncü Hafta Programı Belli Oldu

Milletler Ligi'nin üçüncü Hong Kong'ta parkeye çıkacak olan dünyanın 1 numarası Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu. Ay-Yıldızlılar, bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.