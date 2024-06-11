A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Milletler Ligi'ndeki Üçüncü Hafta Programı Belli Oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Milletler Ligi'ndeki Üçüncü Hafta Programı Belli Oldu
Milletler Ligi'nin üçüncü Hong Kong'ta parkeye çıkacak olan dünyanın 1 numarası Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu. Ay-Yıldızlılar, bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2023 yılında yer aldığı tüm turnuvalarda zirveye çıkarak sezonu üç kupayla tamamlayan Filenin Sultanları, bu sene ilk haftasına Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'ne 3-2'lik Japonya mağlubiyeti ile başlamıştı.
Ay-Yıldızlılar, turnuvanın ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 geçerek ilk galibiyetini elde etmişti.
Milliler, Hollanda zaferinin ardından İtalya'ya 3-1 mağlup olmuş, haftanın son maçında ise Fransa'ya set vermeden galibiyete uzanmıştı.
2 galibiyet, 2 mağlubiyet ile organizasyonun Antalya etabını noktalayan Filenin Sultanları, turnvanın ABD'deki ikinci etabında resmen uçuşa geçmişti.
Daniele Santarelli yönetimindeki voleybolcularımız, Almanya ve Sırbistan'ı 3-1, Güney Kore'yi 3-0 ve ev sahibi ABD'yi 3-2'lik skorlarla yenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İkinci haftayı 4'te 4 yaparak kapatan Filenin Sultanları'nın üçüncü haftadaki maç takvimi belli oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
brezilya macini merakla bekliyorum...