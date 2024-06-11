Filenin Sultanları'nda Tek Eksik Var: Milletler Ligi Hong Kong Etabının Kadrosu Açıklandı
Filenin Sultanları'nda Tek Eksik Var: Milletler Ligi Hong Kong Etabının Kadrosu Açıklandı
Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üçüncü hafta kadrosu belli oldu. Filenin Sultanları'nda sakatlığı devam eden Zehra Güneş,kadroda yer almadı. Başarılı voleybolcu, geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'nda sahada olmayı umduğunu dile getirmişti.
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Milletler Ligi'nin Hong Kong'da düzenlenecek 3. hafta mücadelesinde ilk maçına yarın çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu belirlendi.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı Milli Takım kadrosunda tedavisi devam eden orta oyuncumuz Zehra Güneş, yer almadı.
Turnuvanın üçüncü haftasında pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin, pasör çaprazı Melissa Vargas, smaçörler Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın, orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç ve Beyza Arıcı ile liberolar Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç Altıntaş, görev yapacak.
Ay-Yıldızlılar, yarın öğlen 12'de Tayland ile kozlarını paylaşacak.
Hong Kong etabına 8 maçta topladığı 18 puanı taşıyan ve 5. sırada başlayan Türkiye, 3. hafta sonunda ilk 8'de yer alırsa VNL finallerinde mücadele edecek.
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