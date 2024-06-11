Filenin Sultanları'nda Tek Eksik Var: Milletler Ligi Hong Kong Etabının Kadrosu Açıklandı

Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üçüncü hafta kadrosu belli oldu. Filenin Sultanları'nda sakatlığı devam eden Zehra Güneş,kadroda yer almadı. Başarılı voleybolcu, geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'nda sahada olmayı umduğunu dile getirmişti.