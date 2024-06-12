İspanya Basınından Ortalığı Karıştıracak Arda Güler İddiası: Real Madrid'den Kiralık Olarak Ayrılabilir

İspanya basını, Real Madrid formasıyla ligin son dönemine damga vuran milli futbolcumuz Arda Güler hakkında ortaya sürpriz bir iddia attı. Todofichajes, yeni sezonda Arda Güler ile Cabellos arasında bir tercih yapılması gerekirse takımdan gidecek oyuncunun milli futbolcumuz olacağını belirtti.