İspanya Basınından Ortalığı Karıştıracak Arda Güler İddiası: Real Madrid'den Kiralık Olarak Ayrılabilir
İspanya Basınından Ortalığı Karıştıracak Arda Güler İddiası: Real Madrid'den Kiralık Olarak Ayrılabilir
İspanya basını, Real Madrid formasıyla ligin son dönemine damga vuran milli futbolcumuz Arda Güler hakkında ortaya sürpriz bir iddia attı. Todofichajes, yeni sezonda Arda Güler ile Cabellos arasında bir tercih yapılması gerekirse takımdan gidecek oyuncunun milli futbolcumuz olacağını belirtti.
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A Milli Futbol Takımımız ile EURO 2024'te sahne alacak Arda Güler hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Madrid'in yeni sezondaki kadro planlamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Todofichajes gazetesi, kulüp yönetiminin Arda Güler'i kiralık olarak gönderebileceğini ifade etti.
Haberde, Dani Ceballos ile Arda Güler arasında seçim yapılması gerekirse takımdan kiralık olarak gönderilecek olan oyuncunun Arda Güler olacağı iddia edildi.
Bunun nedeninin ise emeklilik kararı alan Toni Kroos olduğu ifade edildi. Teknik direktör Ancelotti, Alman yıldızın yerini Ceballos'un doldurabileceğini düşünüyormuş.
TodoFichajes, son olarak "Elimizdeki bilgilere göre Arda Güler'in kiralık olarak takımdan ayrılması ihtimal dışı değil, Ancelotti Ceballos'a güveniyor" değerlendirmesinde bulundu ve son tercihin Arda Güler değil Ceballos olacağının altı çizdi.
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