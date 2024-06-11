Nihat Kahveci Arda Güler'in Daha Fazla Süre Alması İçin Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya Sert Çıktı!

Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, A Milli Futbol Takımımızın genç yıldızlarından Arda Güler'in takımda daha fazla süre bulması için EURO 2024 öncesinde İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'ya seslendi. Kahveci, kadronun Arda Güler'in etrafında şekillenmesi gerektiğini ifade etti.