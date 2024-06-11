Nihat Kahveci Arda Güler'in Daha Fazla Süre Alması İçin Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya Sert Çıktı!
Nihat Kahveci Arda Güler'in Daha Fazla Süre Alması İçin Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya Sert Çıktı!
Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, A Milli Futbol Takımımızın genç yıldızlarından Arda Güler'in takımda daha fazla süre bulması için EURO 2024 öncesinde İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'ya seslendi. Kahveci, kadronun Arda Güler'in etrafında şekillenmesi gerektiğini ifade etti.
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A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran'da başlayacak EURO 2024 öncesindeki son hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu.
Ay-Yıldızlı ekibimizin tek golü, 77'de Barış Alper'den gelirken maçın oyuncusu Arda Güler Oldu.
Real Madrid forması giyen genç yetenek, sadece 45 dakika süre almasına rağmen ekran başında ve stadyumdaki seyircilere büyük heyecan yaşattı.
Maçın ardından Kontraspor'da mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, teknik direktör Montella'ya seslendi.
Kahveci, "Arda Güler'i yazıp etrafını dolduracaksın." dedi. 👇
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