Söylediklerini Çabuk Unuttu! Ahmet Çakar Beyaz Futbol Programına Geri Döndüğünü Açıkladı
Söylediklerini Çabuk Unuttu! Ahmet Çakar Beyaz Futbol Programına Geri Döndüğünü Açıkladı
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol programının konuklarından Ahmet Çakar, geçtiğimiz günlerde programa veda ettiğini duyurmuştu. Bugün ise Çakar'dan flaş bir karar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan yorumcu, geri dönme kararı aldı ve arkadaşı Sinan Engin'e çağrıda bulundu. Engin de programın yeni sezonunda yer almayacağını belirtmişti.
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12 yıldır yayın hayatına devam eden, son olarak Ertem Şener'in sunuculuğunu üstlendiği Beyaz Futbol programının yeni sezonda ekranlarda olmayacağı açıklanmıştı.
Sinan Engin, “yoruldum artık” diyerek programdan ayrıldığını duyurmuştu.
Ahmet Çakar da “Rasim Ozan Kütahyalı ile sezon sonuna kadar götüreceğim. Sezon sonu Rasim ile bir daha hayatımda görüşmemek üzere ayrılacağım. Sevmiyorum Rasim’i. Seviyormuş gibi davranıyorum ama sevmiyorum. Altı haftamız var ligi bitireceğiz” sözleriyle vedasını paylaşmıştı.
Kanal yönetimine de oldukça sinirlenen Çakar, kararından vazgeçtiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan yorumcu, Sinan Engin hariç kadronun yeniden bir arada olduğunu belirtti ve Engin'e "geri dön" dedi.
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