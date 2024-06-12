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Söylediklerini Çabuk Unuttu! Ahmet Çakar Beyaz Futbol Programına Geri Döndüğünü Açıkladı

Söylediklerini Çabuk Unuttu! Ahmet Çakar Beyaz Futbol Programına Geri Döndüğünü Açıkladı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 08:37

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol programının konuklarından Ahmet Çakar, geçtiğimiz günlerde programa veda ettiğini duyurmuştu. Bugün ise Çakar'dan flaş bir karar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan yorumcu, geri dönme kararı aldı ve arkadaşı Sinan Engin'e çağrıda bulundu. Engin de programın yeni sezonunda yer almayacağını belirtmişti.

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12 yıldır yayın hayatına devam eden, son olarak Ertem Şener'in sunuculuğunu üstlendiği Beyaz Futbol programının yeni sezonda ekranlarda olmayacağı açıklanmıştı.

12 yıldır yayın hayatına devam eden, son olarak Ertem Şener'in sunuculuğunu üstlendiği Beyaz Futbol programının yeni sezonda ekranlarda olmayacağı açıklanmıştı.

Sinan Engin, “yoruldum artık” diyerek programdan ayrıldığını duyurmuştu.

Sinan Engin, “yoruldum artık” diyerek programdan ayrıldığını duyurmuştu.

Ahmet Çakar da “Rasim Ozan Kütahyalı ile sezon sonuna kadar götüreceğim. Sezon sonu Rasim ile bir daha hayatımda görüşmemek üzere ayrılacağım. Sevmiyorum Rasim’i. Seviyormuş gibi davranıyorum ama sevmiyorum. Altı haftamız var ligi bitireceğiz” sözleriyle vedasını paylaşmıştı.

Ahmet Çakar da “Rasim Ozan Kütahyalı ile sezon sonuna kadar götüreceğim. Sezon sonu Rasim ile bir daha hayatımda görüşmemek üzere ayrılacağım. Sevmiyorum Rasim’i. Seviyormuş gibi davranıyorum ama sevmiyorum. Altı haftamız var ligi bitireceğiz” sözleriyle vedasını paylaşmıştı.

Kanal yönetimine de oldukça sinirlenen Çakar, kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Kanal yönetimine de oldukça sinirlenen Çakar, kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan yorumcu, Sinan Engin hariç kadronun yeniden bir arada olduğunu belirtti ve Engin'e "geri dön" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan yorumcu, Sinan Engin hariç kadronun yeniden bir arada olduğunu belirtti ve Engin'e "geri dön" dedi.
twitter.com

'Ben ve sevgili oğlum Ertem, Beyaz Futbol’da devam ediyoruz. Apo ile ROK da devam. Eskisinden daha güçlü geliyoruz. Sıra Sinan da. Kardeşimde. Onsuz olmaz. Haydi Sinan’ım. Milyonlar seni bekliyor. Ayrılma gibi bir lüksün olamaz. İş senden çıktı. Senin elinde değil artık. Sokakta, lokantada herkes seni soruyor. Bırakma bizi SİNAN. Gerçek imparator. Kırma hayranlarını, seni sevenleri. Tv dünyasının 1 numaralı programı sensiz eksik kalır. Sensiz olmaz, OLMAYIZ!'

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