Söylediklerini Çabuk Unuttu! Ahmet Çakar Beyaz Futbol Programına Geri Döndüğünü Açıkladı

'Ben ve sevgili oğlum Ertem, Beyaz Futbol’da devam ediyoruz. Apo ile ROK da devam. Eskisinden daha güçlü geliyoruz. Sıra Sinan da. Kardeşimde. Onsuz olmaz. Haydi Sinan’ım. Milyonlar seni bekliyor. Ayrılma gibi bir lüksün olamaz. İş senden çıktı. Senin elinde değil artık. Sokakta, lokantada herkes seni soruyor. Bırakma bizi SİNAN. Gerçek imparator. Kırma hayranlarını, seni sevenleri. Tv dünyasının 1 numaralı programı sensiz eksik kalır. Sensiz olmaz, OLMAYIZ!'