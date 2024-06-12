Hande Baladın, Sert Smacı Rakibinin Yüzüne Gelince Müthiş Bir Fair-Play Örneği Sergiledi!

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Tayland ile karşılaştı. Hande Baladın, 24 gün sonra ilk kez parkeye çıkarken mücadelenin ikinci setinde korkutan bir an yaşandı. 26 yaşındaki voleybolcunun sert smacı, rakibinin yüzüne geldi. Milli voleybolcu, hemen rakibinin yanına koştu.