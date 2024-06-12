Hande Baladın, Sert Smacı Rakibinin Yüzüne Gelince Müthiş Bir Fair-Play Örneği Sergiledi!
Hande Baladın, Sert Smacı Rakibinin Yüzüne Gelince Müthiş Bir Fair-Play Örneği Sergiledi!
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Tayland ile karşılaştı. Hande Baladın, 24 gün sonra ilk kez parkeye çıkarken mücadelenin ikinci setinde korkutan bir an yaşandı. 26 yaşındaki voleybolcunun sert smacı, rakibinin yüzüne geldi. Milli voleybolcu, hemen rakibinin yanına koştu.
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Milletler Ligi'nin ikinci haftasının 4'te 4 ile kapatan Filenin Sultanları, üçüncü haftanın ilk maçında Tayland ile galibiyet mücadelesi verdi.
Ay-Yıldızlılar, mücadelenin üç setini de 25-17'lik skorla kazanarak mutlu sona ulaştı.
Hande Baladın, 14 sayıyla maçın en skorer ismi olurken rakibine olan saygısıyla da dikkat çekti.
26 yaşındaki voleybolcu, ikinci sette çok sert bir smaçla sayıyı aldı, topun Ajcharaporn'un yüzüne geldiğini görünce rakibinin yanına koştu. 👇
Baladın'ın hassasiyeti, alkış topladı. 👇
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