Şampiyonluk Kutlamaları Bitse de Atışmalar Bitmiyor! Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye Sevinç Göndermesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sportcell'e konuk oldu. Sarı-kırmızılı kulüp ile Süper Lig'de üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşan 50 yaşındaki çalıştırıcı, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin taraftarlarını kızdırabilecek açıklamalarda bulundu.