Şampiyonluk Kutlamaları Bitse de Atışmalar Bitmiyor! Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye Sevinç Göndermesi
Şampiyonluk Kutlamaları Bitse de Atışmalar Bitmiyor! Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye Sevinç Göndermesi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sportcell'e konuk oldu. Sarı-kırmızılı kulüp ile Süper Lig'de üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşan 50 yaşındaki çalıştırıcı, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin taraftarlarını kızdırabilecek açıklamalarda bulundu.
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Süper Lig'de 2023-2024 sezonu büyük heyecan yaratmış, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen kupa rekabetinde gülen taraf, üç puanla sarı-kırmızılı kulüp olmuştu.
Teknik Direktör İsmail Kartal ve öğrencileri için sezon kupasız tamamlansa da ligin son haftasından önceki dev derbide alınan galibiyet, Fenerbahçe taraftarını sevince boğmuştu.
İki takımın önde gelen isimleri, şampiyonluğa dair söylemleriyle dikkat çekerken Okan Buruk'tan yeni bir açıklama geldi.
Sportcell'e konuk olan Buruk, sunucunun "Galatasaray'ın şampiyonluk sevinci 1-2 gün sürüyor alışkanlıktan dolayı..." sözlerine "Allah'tan şampiyon olunca seviniyoruz" diyerek yanıt verdi.
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