Merve Terim'in Ali Koç'a Yaptığı Göndermeye Fenerbahçe Beko'nun Kaptanı Melih Mahmutoğlu'dan Cevap Geldi!
Merve Terim'in Ali Koç'a Yaptığı Göndermeye Fenerbahçe Beko'nun Kaptanı Melih Mahmutoğlu'dan Cevap Geldi!
Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in kızı Merve Terim'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ali Koç'u hedef almasına tepki gösterdi. 34 yaşındaki basketbolcu, Basketbol Süper Lig şampiyonluğunun sevincini yaşarken yaşananlara dair açıklamada bulundu.
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Anadolu Efes, 10 Haziran'da Basketbol Süper Ligi play-off serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda son saniye basketiyle 81-82 mağlup etmişti.
Lacivert-beyazlılar, Larkin'den gelen zafer sayısıyla seriyi dördüncü maça taşımayı başarmıştı.
Mücadelenin ardından Fatih Terim'in kızı Merve Terim, paylaşımda bulunmuş ve Ali Koç'a göndermede bulunarak "Arkadaşlar neyi başardığınızı anlamıyorsunuz.. Büyük partiyi bozdunuz.'' demişti.
Ali Koç, Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından “Ne elde ettiğinizi anlayın. Büyük partiyi dağıttınız. Yenilmezlik serilerini bitirdiniz. Şarkıcılar gidiyorlar. Podyumları söküyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.
Dün ise dördüncü maça taşınan seride şampiyon belli oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini uzatmalar sonucunda 80-72 mağlup ederek seriyi 3-1'e getirdi ve kupayı da 11. kez müzesine götürdü.
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Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, şampiyonluk sevinci sırasında Merve Terim'e cevap verdi.
Mahmutoğlu: "Birileri bizim partimizin bittiğini söylemişti ama bizim partilerimizi kimse bitiremez. Çarşamba günü herkesi partimize bekliyoruz." dedi.
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