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Kıran Kırana Mücadele: Euro 2024'te Türkiye'nin F Grubundaki Rakipleri Gürcistan ve Çekya 1-1 Berabere Kaldı

Kıran Kırana Mücadele: Euro 2024'te Türkiye'nin F Grubundaki Rakipleri Gürcistan ve Çekya 1-1 Berabere Kaldı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 17:58

Euro 2024'te F grubunda mücadele eden Türkiye, ilk maçta Gürcistan'ı 3-1'le geçmişti. Grubun kaderini belirleyecek önemli karşılaşmalardan biri olarak görülen Gürcistan-Çekya maçı beklentileri karşılayarak nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu ancak taraflar 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.

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F grubunda sonucu merakla beklenen maça Çekya sahaya şu 11'le çıktı: "Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Provod, Soucek, Jurasek, Cerny, Hlozek, Schick"

F grubunda sonucu merakla beklenen maça Çekya sahaya şu 11'le çıktı: "Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Provod, Soucek, Jurasek, Cerny, Hlozek, Schick"

Gürcistan'ın ilk 11'i ise şöyleydi: "Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Tsitaishvili, Davitashvili, Mekbavishvili, Kochorashvili, Kakabadze, Kvaratskhelia, Mikautadze"

Gürcistan'ın ilk 11'i ise şöyleydi: "Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Tsitaishvili, Davitashvili, Mekbavishvili, Kochorashvili, Kakabadze, Kvaratskhelia, Mikautadze"

Maça Çekya etkili başlarken Gürcistan'ın Valencia forması giyen kalecisi Mamardashvili sahada adeta devleşti.

Çekya'da Hlozek'in 22'nci dakikada bulduğu gol VAR incelemesinde elle oynama sebebiyle iptal edildi. 45 artı 3'te penaltı kazanan Gürcistan, Mikautadze ile skoru 1-0'a getirdi.

Çekya'nın Gürcülere verdiği yanıt ise 59'uncu dakikada geldi. Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Shick direkten dönen topu tamamlayarak skoru 1-1'e taşıdı.

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Özellikle ikinci yarıda kıran kırana bir mücadele ortaya koyan her iki takım da ikinci golü bir türlü bulamayınca maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Özellikle ikinci yarıda kıran kırana bir mücadele ortaya koyan her iki takım da ikinci golü bir türlü bulamayınca maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Türkiye-Portekiz maçı öncesinde puan tablosunda Gürcistan -2 averaj ve 1 puanla 4'üncü, Çekya -1 averaj ve 1 puanla 3'üncü, Portekiz +1 averaj ve 3 puanla 2'nci, Türkiye ise +2 averaj ve 3 puanla ilk sırada yer aldı.

Türkiye-Portekiz maçı öncesinde puan tablosunda Gürcistan -2 averaj ve 1 puanla 4'üncü, Çekya -1 averaj ve 1 puanla 3'üncü, Portekiz +1 averaj ve 3 puanla 2'nci, Türkiye ise +2 averaj ve 3 puanla ilk sırada yer aldı.

Gürcistan-Çekya mücadelesinin berabere sonlanması Portekiz maçı öncesinde Türk taraftarlara nefes aldırdı. İşte X platformunda yapılan paylaşımlardan bazıları:

Gürcistan-Çekya mücadelesinin berabere sonlanması Portekiz maçı öncesinde Türk taraftarlara nefes aldırdı. İşte X platformunda yapılan paylaşımlardan bazıları:
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twitter.com
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Sergenciğim yüzü kızarmadan hala konuşmaya devam edecek mi acaba?

Admin

Portekiz'den puan alırsak çıkmayı garantileriz.