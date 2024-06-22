Kıran Kırana Mücadele: Euro 2024'te Türkiye'nin F Grubundaki Rakipleri Gürcistan ve Çekya 1-1 Berabere Kaldı
Kıran Kırana Mücadele: Euro 2024'te Türkiye'nin F Grubundaki Rakipleri Gürcistan ve Çekya 1-1 Berabere Kaldı
Euro 2024'te F grubunda mücadele eden Türkiye, ilk maçta Gürcistan'ı 3-1'le geçmişti. Grubun kaderini belirleyecek önemli karşılaşmalardan biri olarak görülen Gürcistan-Çekya maçı beklentileri karşılayarak nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu ancak taraflar 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.
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F grubunda sonucu merakla beklenen maça Çekya sahaya şu 11'le çıktı: "Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Provod, Soucek, Jurasek, Cerny, Hlozek, Schick"
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Gürcistan'ın ilk 11'i ise şöyleydi: "Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Tsitaishvili, Davitashvili, Mekbavishvili, Kochorashvili, Kakabadze, Kvaratskhelia, Mikautadze"
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Özellikle ikinci yarıda kıran kırana bir mücadele ortaya koyan her iki takım da ikinci golü bir türlü bulamayınca maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.
Türkiye-Portekiz maçı öncesinde puan tablosunda Gürcistan -2 averaj ve 1 puanla 4'üncü, Çekya -1 averaj ve 1 puanla 3'üncü, Portekiz +1 averaj ve 3 puanla 2'nci, Türkiye ise +2 averaj ve 3 puanla ilk sırada yer aldı.
Gürcistan-Çekya mücadelesinin berabere sonlanması Portekiz maçı öncesinde Türk taraftarlara nefes aldırdı. İşte X platformunda yapılan paylaşımlardan bazıları:
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Sergenciğim yüzü kızarmadan hala konuşmaya devam edecek mi acaba?
Portekiz'den puan alırsak çıkmayı garantileriz.