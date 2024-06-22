Kıran Kırana Mücadele: Euro 2024'te Türkiye'nin F Grubundaki Rakipleri Gürcistan ve Çekya 1-1 Berabere Kaldı

Euro 2024'te F grubunda mücadele eden Türkiye, ilk maçta Gürcistan'ı 3-1'le geçmişti. Grubun kaderini belirleyecek önemli karşılaşmalardan biri olarak görülen Gürcistan-Çekya maçı beklentileri karşılayarak nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu ancak taraflar 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.