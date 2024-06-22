Messi'den Cristiano Ronaldo'ya Kariyerleri Boyunca Türk Milli Takımı'na Hiç Gol Atamamış Efsane Futbolcular

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Euro 2024'te kimin gol kralı olacağı merak konusu. Turnuvanın yıldız forveti önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki efsanevi forvetler arasında Türkiye'ye gol atamayan yıldızlar sizce kimlerdi? Bazıları Türkiye ile maç yapmadığı için bu listeye dahil oldu bazıları da asistte kaldı. İşte Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bugüne kadar kariyerleri boyunca Türk Milli Takımı'na hiç gol atamayan efsane futbolcular...