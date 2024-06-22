Messi'den Cristiano Ronaldo'ya Kariyerleri Boyunca Türk Milli Takımı'na Hiç Gol Atamamış Efsane Futbolcular
Messi'den Cristiano Ronaldo'ya Kariyerleri Boyunca Türk Milli Takımı'na Hiç Gol Atamamış Efsane Futbolcular
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Euro 2024'te kimin gol kralı olacağı merak konusu. Turnuvanın yıldız forveti önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki efsanevi forvetler arasında Türkiye'ye gol atamayan yıldızlar sizce kimlerdi? Bazıları Türkiye ile maç yapmadığı için bu listeye dahil oldu bazıları da asistte kaldı. İşte Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bugüne kadar kariyerleri boyunca Türk Milli Takımı'na hiç gol atamayan efsane futbolcular...
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Diego Armando Maradona, hiç şüphesiz Arjantin denildiğinde ilk akla gelen yıldız. 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde attığı gol ile spor tarihine "Tanrı'nın Eli" kavramını kazandıran Maradona, 91 kez giydiği Arjantin milli takım formasıyla 34 gol kaydetti ancak bu gollerden hiçbiri Türkiye'ye karşı atmadı.
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Bir futbol efsanesi olan Pelé de Türkiye'ye gol kaydetmeyen yıldızların başında geliyor. 7 Temmuz 1957'de ilk kez giydiği Brezilya milli formasıyla 92 maçta 77 gol kaydederek inanılmazı başaran futbol efsanesinin attığı hiçbir gol Türkiye'ye karşı değildi.
Son dönemin en büyük futbol fenomeni olmayı başaran Lionel Messi de Türkiye'ye hiç gol kaydetmemiş yıldızlardan biriydi. Futbol kariyerini noktalasa da Arjantin formasıyla 183 maçta attığı 108 gol ile kolay kırılamayacak bir rekorun da sahibi Messi.
Son dönemde Messi'nin en büyük rakibi olarak gösterilen Portekizli Cristiano Ronaldo, Türkiye'ye karşı 4 maç forma giydi ve hiç gol kaydedemedi. Son olarak Euro 2024'te F grubu maçında Türkiye'ye karşı forma giyen Ronaldo bugüne kadar Türkiye'ye karşı yalnızca 2 asist yaptı.
Dünya, İtalyan yıldız Roberto Baggio'yu hep 1994 Dünya Kupası finalinde kaçırdığı penaltıyla hatırlıyor. İtalya formasıyla 56 maçta 27 gol kaydeden Baggio da Türkiye'ye karşı golü olmayan futbol efsanelerinden biri.
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Hollanda'nın gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından Johan Cruyff da bu listede. Hollanda formasıyla 48 maçta 33 gol kaydeden Cruyff'un Türkiye'ye attığı bir golü yok.
Brezilya'nın 2000'li yıllardaki en büyük yıldızlarından Ronaldinho tam 4 defa Türkiye'ye karşı oynadı ancak bu maçların hiçbirinde gol atamadı.
2000'lerin unutulmaz isimlerinden Michael Owen, İngiltere formasıyla yalnızca bir kez Türkiye'ye karşı forma giydi ve o da tıpkı diğer efsaneler gibi Türk Milli Takımı'na gol atamadı.
Baggio gibi Gianfranco Zola da İtalya formasıyla Türkiye'ye hiç golü olmayan yıldızlarından biri. İtalya formasıyla 35 maçta 10 gol atan Zola'nın attığı bu gollerden hiçbiri Türkiye'ye karşı atılmadı.
Yıldız santrforlarıyla meşhur Arjantin'den çıkma bir diğer golcü de Gabriel Batistuta'ydı. Yıldız forvet 78 kez formasını giydiği Arjantin Milli Takımı'nda tam 54 gol kaydetti ama hiçbir kez Türkiye'ye karşı mücadele etmedi.
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Fransız forvet Nicolas Anelka 2009 yılındaki bir dostluk maçında Türkiye'ye karşı asist yaptı ama gol atamadı.
Hollandalı yıldız Patrick Kluivert, futbolculuk kariyerinde tam 3 kez Türkiye'ye karşı forma giydi ama gol atamadı.
Tam 64 kez Arjantin forması giyen Hernan Crespo 35 gol kaydetti ama bu gollerden hiçbiri Türkiye'ye karşı değildi.
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Türkiye ye gol atmak için Türkiye ye karşı oynamak gerekiyor ya,hani bi bilgi
bunlar Eskişehirspor a da gol atamadi ayni zamanda... cok ilginç degil mi ?
İngiltere'den 2 defa Polonya'dan bir defa 8 gol yedik ama neyse ki Pele ve Maradona bize gol atamadı. Tebrikler milli takım