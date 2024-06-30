98. Gazi Koşusu'nu Kazanan Belli Oldu: Safkan 'Dragon Flame' ve Jokey Akın Sözen Şampiyonluğa Ulaştı
98. Gazi Koşusu'nu Kazanan Belli Oldu: Safkan 'Dragon Flame' ve Jokey Akın Sözen Şampiyonluğa Ulaştı
Türk at yarışçılığının en büyük derbisi olarak bilinen geleneksel Gazi Koşusu bugün İstanbul Bakırköy'deki Veliefendi Hipodromu'nda düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen geleneksel Gazi Koşusu'nu kazanan at ve jokeyi bu önemli etkinliğin 98'inci kazananları oldu.
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2024 yılının şampiyonunun belirlendiği bu önemli koşuda toplam 22 safkan şampiyon olabilmek için 2 bin 400 metrelik çim piste çıktı.
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17'si erkek 5'i dişi olmak üzere toplamda 22 safkanın mücadelesi keyifli anlara sahne oldu.
Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşu saat 17.15'te başladı, 20 bini aşkın kişi tarafından canlı izlendi.
Önemli yarışın kazananı 'Dragon Flame' adlı safkan ve jokey Akın Sözen oldu.
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Jokey Sözen büyük ödül 13 milyon 500 bin liranın sahibi oldu.
Yarışın ikincisi 5 milyon 400 bin TL, üçüncü 2 milyon 700 bin TL, dördüncü 1 milyon 350 bin TL, beşinci ise 675 bin TL ikramiye kazandı.
X platformunda TT olan koşuya gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:
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