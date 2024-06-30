98. Gazi Koşusu'nu Kazanan Belli Oldu: Safkan 'Dragon Flame' ve Jokey Akın Sözen Şampiyonluğa Ulaştı

Türk at yarışçılığının en büyük derbisi olarak bilinen geleneksel Gazi Koşusu bugün İstanbul Bakırköy'deki Veliefendi Hipodromu'nda düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen geleneksel Gazi Koşusu'nu kazanan at ve jokeyi bu önemli etkinliğin 98'inci kazananları oldu.