Hızlı Trende Cam Kenarı Bilet Alan Yolcunun Karşılaştığı 'Manzara' Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Hızlı Trende Cam Kenarı Bilet Alan Yolcunun Karşılaştığı 'Manzara' Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Trenle yolculuk yapmanın en keyifli yanlarından biri de manzarayı seyre dalmak. Ancak cam kenarı bilet alan bir yolcunun yolculuğu hiç de umduğu gibi olmadı. Camın tamamının reklamla kaplandığı bir pencereyle karşılaşan yolcu yaşadığı şoku Twitter (X) hesabından paylaştı. Sosyal medyada gündem olan paylaşım günün en çok konuşulan konularından oldu.
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Sosyal medyada bir kullanıcı, hızlı tren yolculuğunda yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı👇
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Tüm camların boydan boya reklamla kaplı olduğunu gösteren kullanıcının paylaşımına diğer kullanıcılardan da eleştiri geldi.
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