Marketlerdeki Alışveriş Arabalarının İlginç ve Reddedilişle Başlayan Hikayesi
Marketlerdeki Alışveriş Arabalarının İlginç ve Reddedilişle Başlayan Hikayesi
Hepimizin alışveriş yaparken sıkça kullandığı alışveriş arabaları günümüzde marketlerin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak bu pratik icadın geçmişine baktığımızda, hikayesinin pek de tahmin ettiğimiz gibi olmadığını göreceğiz. Bu içeriğimizde alışveriş arabalarının nasıl ortaya çıktığını, ilk tepkileri ve zamanla nasıl kabul gördüğünü anlatacağız. Merak ediyorsanız buyrun içeriğimize 👇
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Şimdilerde özellikle haftalık ya da aylık alışveriş yaparken imdadımıza yetişen bu market arabaları ilk çıktığı yıllarda aslında pek de rağbet görmemiş. Peki neden? Gelin en başa dönelim:
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20. yüzyılın başlarına gittiğimizde marketlerdeki alışveriş deneyiminin oldukça zorlu olduğunu görüyoruz. İnsanlar ürünleri ellerinde taşıyor, kucaklayarak yürümek zorunda kalıyor ve çoğu zaman istedikleri kadar ürün alamadan evlerine dönüyordu.
Özellikle ev tipi buzdolaplarının henüz yaygınlaşmadığı dönemlerde alışveriş yapmanın zorlukları daha da belirginleşiyordu. İnsanların daha fazla ürün alabilmeleri için pratik bir çözüme ihtiyaçları vardı.
İşte bu noktada Oklahomalı iş insanı Sylvan Goldman devreye giriyor. Önce toptan ürün satışı yapan daha sonra ise bir süpermarket zinciri kuran Goldman, müşterilerin alışveriş davranışlarını inceleyerek özellikle çocuklu kadınların yaşadığı zorlukları fark etti.
Çocuklarını kontrol ederken bir yandan evin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan kadınların durumu onun için ilham kaynağı oldu. Goldman ilk olarak alışveriş sepetlerinin tekerlekli hallerini tasarlamaya çalıştı.
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Fred Young adında bir tamircinin yardımıyla katlanabilir ahşap sandalyelerden esinlenerek hazırlanan bu arabalar kullanılmadıklarında iç içe geçebiliyordu. Böylece marketin içinde fazla yer kaplamıyorlardı.
Ancak bu tasarımlar hem yetersiz hem de yer kaplama sorununu çözemedikleri için başarısız oldu. Uzun denemelerden sonra 1937 yılında ilk işlevsel alışveriş arabası tanıtıldı.
4 Haziran 1937’de “Sepet Taşımaya Son” mottosuyla tanıtılan alışveriş arabaları başlangıçta pek de ilgi görmedi. Aslında çoğu erkek bu icadı kadınlara özgü buluyor ve alışveriş yaparken tüm ürünleri kucaklayarak taşımaya devam ediyordu.
Kadınlar da alışveriş arabasının bebek arabasından farksız olduğunu düşünüyor dolayısıyla kullanmaktan çekiniyorlardı. Sylvan Goldman müşterilerinin olumsuz tepkileri karşısında hayal kırıklığına uğrasa da pes etmedi.
Sorunu çözmek için bir strateji geliştirdi: Güçlü görünümlü erkek ve kadın modellerle anlaştı. Bu modeller alışveriş arabalarıyla marketlerde dolaşarak alışveriş yapmanın keyfini çıkarıyordu. Onların mutluluğu diğer müşterilerin de dikkatini çekti ve alışveriş arabalarına karşı bir merak uyandırdı.
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Ardından da alışveriş arabaları popülerlik kazanmaya başladı. Artık insanlar bu pratik arabaları kullanarak alışveriş yapmanın kolaylığını keşfetmişti. Bugün alışveriş arabaları farklı boyut ve şekillerde üretilmeye devam ediyor.
Marketlerin büyümesi ve çeşitlenmesiyle bu pratik araçlar da sürekli olarak evrim geçiriyor. Artık her markette alışveriş deneyimimizi kolaylaştıran bu araçları görmek mümkün.
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