BİM, A101: Marketlere Girerken Neden İki Kapıdan Geçiyoruz? Bakın Sebebi Neymiş!

Neredeyse her gün alışveriş yaptığımız zincir marketlerin bazılarının girişlerinde iki kapı bulunuyor. Hepimiz illaki bu kapıların neden iki tane olduğunu bir kere de olsa içimizden de olsa sorgulamışızdır. Gelin bu konudaki birbirinden ilginç iddialara birlikte bakalım...