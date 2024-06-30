BİM, A101: Marketlere Girerken Neden İki Kapıdan Geçiyoruz? Bakın Sebebi Neymiş!
BİM, A101: Marketlere Girerken Neden İki Kapıdan Geçiyoruz? Bakın Sebebi Neymiş!
Neredeyse her gün alışveriş yaptığımız zincir marketlerin bazılarının girişlerinde iki kapı bulunuyor. Hepimiz illaki bu kapıların neden iki tane olduğunu bir kere de olsa içimizden de olsa sorgulamışızdır. Gelin bu konudaki birbirinden ilginç iddialara birlikte bakalım...
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Markete girerken neden iki kapıdan geçiyoruz hiç düşündünüz mü? Çoğu insan bu kapıların gereksiz olduğunu düşünüyor.
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Ancak market sahipleri hiç de böyle düşünmüyormuş. Konu hakkında birden çok iddia var.
İlk iddia şu: Markete ürün getiren tedarikçilerde dıştaki kapının anahtarı bulunuyor. Geç ya da erken saatlerde getirilen ürünler iki kapı arasındaki boşluğa bırakılabiliyor.
İkinci iddia: İki kapı ile market içindeki ısı sabit tutuyor. Böylece dışardan gelen soğuk ya da sıcak havanın içeriye giremiyor.
Üçüncü iddia: Hırsızlığın önüne geçmek. İki kapının varlığı hırsızın girdiği kapıdan çıkmasını engelliyor.
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Dördüncü iddia: İzdiham oluşmasını engellemek. Olası bir telaş halinde kargaşayı önlemek.
Bu iddiaların yanı sıra iki kapının ticari amaçla yapıldığını düşünenler de var. Siz ne düşünüyorsunuz?
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