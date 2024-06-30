Flört Etmeye Çalışırken Dozu Ayarlayamayıp Yanlışlıkla Hasım Olan Kişiler
Flört Etmeye Çalışırken Dozu Ayarlayamayıp Yanlışlıkla Hasım Olan Kişiler
İlişkinin ilk dönemlerinde espirinin dozunu ayarlamak çok önemli. Ya da hoşlandığımız kişiyle sohbet ederken neye gülüp neye gülmeyeceğimizi iyi tartmak gerekiyor. Bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımla herkese geçmişteki utandığı kötü anıları hatırlattı.
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İşte o paylaşım ve altına gelen yorumlar👇
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Bu olayı unutmak mümkün mü😂
Şebnem Schaefer farkı😅
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