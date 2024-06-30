Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Flört Etmeye Çalışırken Dozu Ayarlayamayıp Yanlışlıkla Hasım Olan Kişiler

Flört Etmeye Çalışırken Dozu Ayarlayamayıp Yanlışlıkla Hasım Olan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 11:35 Son Güncelleme: 30.06.2024 - 11:43

İlişkinin ilk dönemlerinde espirinin dozunu ayarlamak çok önemli. Ya da hoşlandığımız kişiyle sohbet ederken neye gülüp neye gülmeyeceğimizi iyi tartmak gerekiyor. Bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımla herkese geçmişteki utandığı kötü anıları hatırlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte o paylaşım ve altına gelen yorumlar👇

İşte o paylaşım ve altına gelen yorumlar👇
twitter.com

Bu olayı unutmak mümkün mü😂

Bu olayı unutmak mümkün mü😂
twitter.com

Şebnem Schaefer farkı😅

Şebnem Schaefer farkı😅
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
3
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın