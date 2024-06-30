Flört Etmeye Çalışırken Dozu Ayarlayamayıp Yanlışlıkla Hasım Olan Kişiler

İlişkinin ilk dönemlerinde espirinin dozunu ayarlamak çok önemli. Ya da hoşlandığımız kişiyle sohbet ederken neye gülüp neye gülmeyeceğimizi iyi tartmak gerekiyor. Bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımla herkese geçmişteki utandığı kötü anıları hatırlattı.