Bodrum'un Bu Yaz Neden Boş Olduğunu Sıralayan Sosyal Medya Kullanıcısı: ''Sürekli Kazıklanıyor Hissi''

Türkiye'nin her yıl en kalabalık tatil beldelerinden olan Bodrum'un bu yaz boş olduğunu iddia eden bir sosyal medya kullanıcısı çektiği video ile gündem oldu. Otel, restoran ve plajlardaki pahalılığın sık sık tartışma konusu olduğunu biliyoruz ama peki Bodrum boş mu?