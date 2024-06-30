Küçük Kızın 44.839 TL Tutarındaki Alışverişi Sosyal Medya Kullanıcılarına ''Biz Nerede Hata Yaptık?'' Dedirtti

Sosyal medyada para kazanmanın yaşı epey düştü. 7'den 70'e, isteyen herkes vlog çekerek hem takipçi kazanıp hem de reklam yaparak kazanç elde edebiliyor. Son olarak küçük bir kızın 90 saniyede yaklaşık 50 bin TL harcadığı video çok konuşuldu.