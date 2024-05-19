Bodrum'da Bir Restoranda Gelen 1 Milyon 115 Bin TL'lik Adisyon Dudak Uçuklattı: 'Pahalı' Algım Yerine Geldi'
Bodrum'da Bir Restoranda Gelen 1 Milyon 115 Bin TL'lik Adisyon Dudak Uçuklattı: 'Pahalı' Algım Yerine Geldi'
Bir sosyal medya kullanıcısının Bodrum'daki bir restorana ait adisyonu paylaşması sosyal medyanın gündemine oturdu. 115 bin TL'lik adisyonu gören vatandaşların bazıları fiyatı normal bulurken, bazıları ise çok fazla olduğunu söyledi.
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Yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşların bir çok alanda yaptığı alışverişlerde fiyat algısını kaybetmeye devam ederken, Bodrum'da bir restorandan gelen adisyon sosyal medya kullanıcılarını şoka uğrattı.
'Bodrum_Hesap_Lütfen' isimli Instagram hesabından paylaşılan gönderide bir müşterinin restorana 1 Milyon 115 bin 510 TL hesap ödediği görüldü.
1 Milyon 115 bin 510 TL'lik hesabı aşırı pahalı bulduğunu söyleyen ve denetlenmesi gerektiği yönünde talepte bulunanlar olduğu kadar, fiyatları normal bulanlar da oldu.
115 bin TL'lik adisyona sosyal medya kullanıcılarının yorumları şu şekilde 👇
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