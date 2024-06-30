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Bugüne Kadar Şahit Oldukları En Korkunç Olayları Anlatarak Kanımızı Donduran Kişiler

Bugüne Kadar Şahit Oldukları En Korkunç Olayları Anlatarak Kanımızı Donduran Kişiler

Aden
Aden - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 09:01

Bugünkü içeriğimizde şahit oldukları en korkunç olayları anlatarak hepimizi korkulara boğan 13 kişinin hikayelerine bakacağız. Aklınıza benzer hikayeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Tayland'dayken motor kazası geçirmiş iki arkadaşın yanından geçiyorduk."

1. "Tayland'dayken motor kazası geçirmiş iki arkadaşın yanından geçiyorduk."

'Birisinde hiçbir yara yoktu ama diğerinin ölmekte olduğu belliydi. Çocuğun ağlama şekli beni çok etkilemişti.'

2. "Salıncakta sallanan bir arkadaşım salıncakla beraber düşmüştü ve bacakları öyle ters denk gelmişti ki, kemileri dışarı çıkmıştı..."

'Bağırışını hala unutamıyorum.'

3. "Arkadaşımla konuşurken bir an kalp krizi geçirdi ve saniyeler içerisinde orada vefat etmişti..."

3. "Arkadaşımla konuşurken bir an kalp krizi geçirdi ve saniyeler içerisinde orada vefat etmişti..."

4. "Fırtına sırasında denize giren bir adam gördük ve ne yazık ki ertesi gün ayakkabıları hala sahildeydi çünkü o gün boğulmuştu..."

4. "Fırtına sırasında denize giren bir adam gördük ve ne yazık ki ertesi gün ayakkabıları hala sahildeydi çünkü o gün boğulmuştu..."

5. "Çocukken bisikletle zıplanması popüler bir yer vardı."

'Oradan zıplarken çocuklardan birisi fazla uçtu diğeriyse az. Çok uzan çocuk az uçan çocuğun üstüne düştü ve alttaki çocuk felç kaldı...'

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6. "Makinelerle çalışan genç bir işçi kolunu makineye kaptırmıştı ve ne yazık ki kolu koptu."

6. "Makinelerle çalışan genç bir işçi kolunu makineye kaptırmıştı ve ne yazık ki kolu koptu."

'Garip olansa işçinin en az 30 dakika boyunca acı hissetmemiş olmasıydı.'

7. "Restoranda yemek yerken çatıdan atlayan birisini gördüm ve o görüntü aklımdan yıllarca silinmedi."

7. "Restoranda yemek yerken çatıdan atlayan birisini gördüm ve o görüntü aklımdan yıllarca silinmedi."

'Bazen hala hatırlıyorum'

8. "Bir adam yaya geçidinden geçmeye çalışırken aniden bir tır hızla geldi ve refleks olarak geri atladığında ayak parmakları tırın altında kaldı."

8. "Bir adam yaya geçidinden geçmeye çalışırken aniden bir tır hızla geldi ve refleks olarak geri atladığında ayak parmakları tırın altında kaldı."

'Ayağını kaldırmaya çalıştığında parmakları yere yapışmıştı...'

9. "Bir paraşütçünün paraşütünü açmakta geç kaldığını ve doğal olarak yere yapıştığını gördüm..."

9. "Bir paraşütçünün paraşütünü açmakta geç kaldığını ve doğal olarak yere yapıştığını gördüm..."

10. "Testere kullanan bir adamın yanlışlıkla kendi elindeki parmakları kestiğine şahit olmuştum."

10. "Testere kullanan bir adamın yanlışlıkla kendi elindeki parmakları kestiğine şahit olmuştum."
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11. "Birisine tren çarptığını görmüştüm..."

11. "Birisine tren çarptığını görmüştüm..."

12. "Ne yazık ki birisinin bıçaklanarak öldüğünü gördüm."

12. "Ne yazık ki birisinin bıçaklanarak öldüğünü gördüm."

13. "En yakın arkadaşımın alkol bağımlısı olarak zamanla kendini kaybetmesini ve en sonunda sarhoşken kaza yapmasını izledim."

13. "En yakın arkadaşımın alkol bağımlısı olarak zamanla kendini kaybetmesini ve en sonunda sarhoşken kaza yapmasını izledim."

'Çok acı verici 7 yıldı...'

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