Bugüne Kadar Şahit Oldukları En Korkunç Olayları Anlatarak Kanımızı Donduran Kişiler
Bugüne Kadar Şahit Oldukları En Korkunç Olayları Anlatarak Kanımızı Donduran Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde şahit oldukları en korkunç olayları anlatarak hepimizi korkulara boğan 13 kişinin hikayelerine bakacağız. Aklınıza benzer hikayeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Tayland'dayken motor kazası geçirmiş iki arkadaşın yanından geçiyorduk."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Salıncakta sallanan bir arkadaşım salıncakla beraber düşmüştü ve bacakları öyle ters denk gelmişti ki, kemileri dışarı çıkmıştı..."
3. "Arkadaşımla konuşurken bir an kalp krizi geçirdi ve saniyeler içerisinde orada vefat etmişti..."
4. "Fırtına sırasında denize giren bir adam gördük ve ne yazık ki ertesi gün ayakkabıları hala sahildeydi çünkü o gün boğulmuştu..."
5. "Çocukken bisikletle zıplanması popüler bir yer vardı."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Makinelerle çalışan genç bir işçi kolunu makineye kaptırmıştı ve ne yazık ki kolu koptu."
7. "Restoranda yemek yerken çatıdan atlayan birisini gördüm ve o görüntü aklımdan yıllarca silinmedi."
8. "Bir adam yaya geçidinden geçmeye çalışırken aniden bir tır hızla geldi ve refleks olarak geri atladığında ayak parmakları tırın altında kaldı."
9. "Bir paraşütçünün paraşütünü açmakta geç kaldığını ve doğal olarak yere yapıştığını gördüm..."
10. "Testere kullanan bir adamın yanlışlıkla kendi elindeki parmakları kestiğine şahit olmuştum."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "Birisine tren çarptığını görmüştüm..."
12. "Ne yazık ki birisinin bıçaklanarak öldüğünü gördüm."
13. "En yakın arkadaşımın alkol bağımlısı olarak zamanla kendini kaybetmesini ve en sonunda sarhoşken kaza yapmasını izledim."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın