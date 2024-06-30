Depresyonun Bilmediğiniz En Kötü Yanları Bakış Açınızı Tamamıyla Değiştirecek

Günümüzde yaşam oldukça zorlayıcı. Her gün daha çok kötü haber alıyoruz ve günün sonunda moralini yüksek tutmak çok zor olabiliyor. Bugünkü içeriğimizde, depresyon ile yüzleşmiş insanların tecrübe ettikleri en kötü etkilerine bakacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

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