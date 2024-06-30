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Depresyonun Bilmediğiniz En Kötü Yanları Bakış Açınızı Tamamıyla Değiştirecek

Depresyonun Bilmediğiniz En Kötü Yanları Bakış Açınızı Tamamıyla Değiştirecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 12:31

Günümüzde yaşam oldukça zorlayıcı. Her gün daha çok kötü haber alıyoruz ve günün sonunda moralini yüksek tutmak çok zor olabiliyor. Bugünkü içeriğimizde, depresyon ile yüzleşmiş insanların tecrübe ettikleri en kötü etkilerine bakacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Dikkat: Bu içerik tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Çok büyük bir ihtimalle sadece var olmak bile istemiyorsun..."

1. "Çok büyük bir ihtimalle sadece var olmak bile istemiyorsun..."

'Böylece saatlerce sadece duvara bakarak ve hiçbir şey yapmadan oturabiliyorsun.'

2. "Hiçbir şey yapmıyor olmaktan bile yorulmuş olabilirsin! O kadar normal ki..."

3. "Harekete geçmek neredeyse imkansız hale geliyor."

3. "Harekete geçmek neredeyse imkansız hale geliyor."

'Sabah yataktan çıkmak bile bütün enerjini alıyormuş gibi hissettiriyor.'

4. "Yorgunluk ve uykusuzluğun birleşmesi sonucu oluşan tükenmişlik hissi olabilir..."

4. "Yorgunluk ve uykusuzluğun birleşmesi sonucu oluşan tükenmişlik hissi olabilir..."

5. "Ne yaparsan yap depresyonun her zaman seni bir köşede beklediğini bilmek."

5. "Ne yaparsan yap depresyonun her zaman seni bir köşede beklediğini bilmek."

'Arkadaşlarınla olabilirsin ama içten içe depresyonun seni beklediğini biliyorsun ve elinde sonunda geri dönüyor!'

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6. "Yaşadığın ani ruh değişimleri ve çevrendeki insanların seni tamamiyle anlamıyor olması."

6. "Yaşadığın ani ruh değişimleri ve çevrendeki insanların seni tamamiyle anlamıyor olması."

7. "Seni çok yalnızlaştırıyor."

7. "Seni çok yalnızlaştırıyor."

'Başka insanlarla birlikte olsan bile yalnız hissedebiliyorsun.'

8. "En kötü tarafı belki de içinde büyük bir boşluk hissetmek."

8. "En kötü tarafı belki de içinde büyük bir boşluk hissetmek."

'Eski kişiliğini, hislerini, hayallerini, hepsini kaybediyorsun.'

9. "Çevrendekileri de üzüyor olman seni kahrediyor ama ne yazık ki aniden iyi hissetmeye başlayamıyorsun."

9. "Çevrendekileri de üzüyor olman seni kahrediyor ama ne yazık ki aniden iyi hissetmeye başlayamıyorsun."

10. "Sanki hiçbir şeyin yokmuş gibi davranmaya çalışmak."

10. "Sanki hiçbir şeyin yokmuş gibi davranmaya çalışmak."
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11. "Çevrendeki insanlar hayatlarında ilerlerken sen sadece üzgün bir şekilde oturuyorsun ve hayatın geçip gitmesini hissediyorsun."

11. "Çevrendeki insanlar hayatlarında ilerlerken sen sadece üzgün bir şekilde oturuyorsun ve hayatın geçip gitmesini hissediyorsun."

'Tek yaptığın potansiyelini kaybetmek...'

12. "Bir süre sonra kendinden de nefret etmeye başlıyorsun ve bu daha çok depresyona girmene sebep oluyor."

12. "Bir süre sonra kendinden de nefret etmeye başlıyorsun ve bu daha çok depresyona girmene sebep oluyor."

'Bütün hepsi birbirini besliyor ve sadece acın büyümeye devam ediyor.'

13. "Hayatında bir umut görememek ve hiçbir hedefe sahip olmamak seni çok yoruyor cidden."

13. "Hayatında bir umut görememek ve hiçbir hedefe sahip olmamak seni çok yoruyor cidden."

14. "Depresyonun için ilaç kullanmaya başladığındaysa sadece hormon dengeni daha çok bozuyorlar ve ruh değişimlerin daha garipleşiyor."

15. "Duş alcak bile enerjin olmuyor ve o kadar süre duş almadıktan sonra kendini çok daha kötü hissetmeye başlıyorsun."

15. "Duş alcak bile enerjin olmuyor ve o kadar süre duş almadıktan sonra kendini çok daha kötü hissetmeye başlıyorsun."

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