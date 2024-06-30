Depresyonun Bilmediğiniz En Kötü Yanları Bakış Açınızı Tamamıyla Değiştirecek
Depresyonun Bilmediğiniz En Kötü Yanları Bakış Açınızı Tamamıyla Değiştirecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Günümüzde yaşam oldukça zorlayıcı. Her gün daha çok kötü haber alıyoruz ve günün sonunda moralini yüksek tutmak çok zor olabiliyor. Bugünkü içeriğimizde, depresyon ile yüzleşmiş insanların tecrübe ettikleri en kötü etkilerine bakacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
Dikkat: Bu içerik tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.
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1. "Çok büyük bir ihtimalle sadece var olmak bile istemiyorsun..."
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2. "Hiçbir şey yapmıyor olmaktan bile yorulmuş olabilirsin! O kadar normal ki..."
3. "Harekete geçmek neredeyse imkansız hale geliyor."
4. "Yorgunluk ve uykusuzluğun birleşmesi sonucu oluşan tükenmişlik hissi olabilir..."
5. "Ne yaparsan yap depresyonun her zaman seni bir köşede beklediğini bilmek."
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6. "Yaşadığın ani ruh değişimleri ve çevrendeki insanların seni tamamiyle anlamıyor olması."
7. "Seni çok yalnızlaştırıyor."
8. "En kötü tarafı belki de içinde büyük bir boşluk hissetmek."
9. "Çevrendekileri de üzüyor olman seni kahrediyor ama ne yazık ki aniden iyi hissetmeye başlayamıyorsun."
10. "Sanki hiçbir şeyin yokmuş gibi davranmaya çalışmak."
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11. "Çevrendeki insanlar hayatlarında ilerlerken sen sadece üzgün bir şekilde oturuyorsun ve hayatın geçip gitmesini hissediyorsun."
12. "Bir süre sonra kendinden de nefret etmeye başlıyorsun ve bu daha çok depresyona girmene sebep oluyor."
13. "Hayatında bir umut görememek ve hiçbir hedefe sahip olmamak seni çok yoruyor cidden."
14. "Depresyonun için ilaç kullanmaya başladığındaysa sadece hormon dengeni daha çok bozuyorlar ve ruh değişimlerin daha garipleşiyor."
15. "Duş alcak bile enerjin olmuyor ve o kadar süre duş almadıktan sonra kendini çok daha kötü hissetmeye başlıyorsun."
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