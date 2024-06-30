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Çok Bilinmeseler de Normal Bir İnsanı Çok Hızlı Öldürebilecek 15 Olay

Çok Bilinmeseler de Normal Bir İnsanı Çok Hızlı Öldürebilecek 15 Olay

Aden
Aden - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 13:01

İnsan yaşamı çok değerli ve aynı zamanda çok hassas. En küçük hata bile ölümümüze sebep olabilir. Hatta beklemediğimiz maddeler ve olaylar bile bizim için ölümcül olabiliyor. Gelin, bu olaylar neymiş beraber bakalım.

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1. "Ev yangınlarında düşündüğünüzden çok daha fazla insan ölüyor."

1. "Ev yangınlarında düşündüğünüzden çok daha fazla insan ölüyor."

'Sebebiyse öncelikle uzakta başlayan küçük yangının çıkardığı karbon dioksit ve diğer zehirli gazların sizi uykunuzda yakalaması ve bir süre sonra uykunuzda ölmenize sebep olması.'

2. "İtilme... Kavgalarda itildikten sonra kafasını yere çarpıp ölen çok fazla insan gördüm."

'Beyniniz çok hassas.'

3. "Diş enfeksiyonları."

3. "Diş enfeksiyonları."

'Enfeksiyon beyninize ulaştığı an ölüyorsunuz.'

4. "Lütfen su kaynatırken tencereyi kenara yakın tutmayın. Özellikle de çocuklarınız varsa."

4. "Lütfen su kaynatırken tencereyi kenara yakın tutmayın. Özellikle de çocuklarınız varsa."

'Annemin kardeşi küçükken elleri açık evde koşuyormuş ve kaynayan su olan tencereye çarpıp üstüne düşürmüş. Bu yüzden küçüklüğümden itibaren kaynayan suyun yanında dikkatli olmam gerektiği öğretildi ama birçok insan böyle yapmıyor!'

5. "Sarımsaklı yağ yapmak istemiştim ve ertesi gün de kullanmak için mutfak masasında bıraktım."

5. "Sarımsaklı yağ yapmak istemiştim ve ertesi gün de kullanmak için mutfak masasında bıraktım."

'Ertesi gün yağı kullandıktan sonra 4 gün boyunca hastanede yatmama gerekti. Görünüşe göre düşük asidik ürünler dışarıda bırakıldığında botulizme sebep olabiliyormuş. Gıda kaynaklı botulizm, solunum yetmezliğine neden olabilen, simetrik yukardan aşağı ilerleyen felçlerle ile karakterize edilen bir toksin türü.'

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6. "Yükseklikler... Sadece 2.5 metre sonrası ölme olasılığınız çok artıyor."

7. "Sarhoşken yatıyorsan, kendi kusmuğunda boğulup ölmek."

7. "Sarhoşken yatıyorsan, kendi kusmuğunda boğulup ölmek."

'Sarhoşken her zaman yan yatmaya çalışın. Asla sırt üstü yatmayın!'

8. "Kapalı alanlar... Özellikle de yerin altındaysanız."

8. "Kapalı alanlar... Özellikle de yerin altındaysanız."

'Paslanmış metal bile havadaki bütün oksijeni kaldırabilir ve bu da yavaşça uykuya dalarak hayatınızı kaybetmeniz demektir.'

9. "Derin çukurlar kazmak."

'Toprak üstünüze çökmeye başladığı an yaşama şansınız çok azalıyor.'

10. "Basınçlı yıkama sistemleri her zaman ölümcül olabilir."

10. "Basınçlı yıkama sistemleri her zaman ölümcül olabilir."
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11. "Yemek yerken boğazına kaçması."

'İnanmazsanız ama birçok insan bu şekilde ölüyor. Özellikle de küçük çocuklar.'

12. "Balkonlar. Ağırlık yükünü aştığınız zaman çökebilirler..."

12. "Balkonlar. Ağırlık yükünü aştığınız zaman çökebilirler..."

13. "Trambolinler. Aslında çocuklar için en tehlikeli oyuncak tipleri..."

13. "Trambolinler. Aslında çocuklar için en tehlikeli oyuncak tipleri..."

14. "Birisinin suratına veya boynuna yumruk atmak."

14. "Birisinin suratına veya boynuna yumruk atmak."

'Filmler öyle göstermiyor ama tek bir yumruk bile birisini öldürebilir.'

15. "Hepimiz yüzmenin ne kadar tehlikeli olabileceğini biliyoruz ama sanki her sene unutuyoruz gibi geliyor."

15. "Hepimiz yüzmenin ne kadar tehlikeli olabileceğini biliyoruz ama sanki her sene unutuyoruz gibi geliyor."

'Bu yaz lütfen dikkatli olalım.'

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