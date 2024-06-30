Çok Bilinmeseler de Normal Bir İnsanı Çok Hızlı Öldürebilecek 15 Olay
Çok Bilinmeseler de Normal Bir İnsanı Çok Hızlı Öldürebilecek 15 Olay
İnsan yaşamı çok değerli ve aynı zamanda çok hassas. En küçük hata bile ölümümüze sebep olabilir. Hatta beklemediğimiz maddeler ve olaylar bile bizim için ölümcül olabiliyor. Gelin, bu olaylar neymiş beraber bakalım.
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1. "Ev yangınlarında düşündüğünüzden çok daha fazla insan ölüyor."
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2. "İtilme... Kavgalarda itildikten sonra kafasını yere çarpıp ölen çok fazla insan gördüm."
3. "Diş enfeksiyonları."
4. "Lütfen su kaynatırken tencereyi kenara yakın tutmayın. Özellikle de çocuklarınız varsa."
5. "Sarımsaklı yağ yapmak istemiştim ve ertesi gün de kullanmak için mutfak masasında bıraktım."
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6. "Yükseklikler... Sadece 2.5 metre sonrası ölme olasılığınız çok artıyor."
7. "Sarhoşken yatıyorsan, kendi kusmuğunda boğulup ölmek."
8. "Kapalı alanlar... Özellikle de yerin altındaysanız."
9. "Derin çukurlar kazmak."
10. "Basınçlı yıkama sistemleri her zaman ölümcül olabilir."
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11. "Yemek yerken boğazına kaçması."
12. "Balkonlar. Ağırlık yükünü aştığınız zaman çökebilirler..."
13. "Trambolinler. Aslında çocuklar için en tehlikeli oyuncak tipleri..."
14. "Birisinin suratına veya boynuna yumruk atmak."
15. "Hepimiz yüzmenin ne kadar tehlikeli olabileceğini biliyoruz ama sanki her sene unutuyoruz gibi geliyor."
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